Astrolog przewiduje, jaki będzie 2023 rok: To jest rok Marsa, planety wojny, konfliktu

Astrolog Piotr Piotrowski był gościem nowego odcinka "Gwiazdozbioru Jaruzelskiej", w którym opowiadał o tym, co może czekać Polaków w nowym roku 2023. Zdaniem astrologa, kolejny rok sprawi, że będziemy w stanie gotowości do działania, podwyższonego alertu. Co to dokładnie znaczy? Piotrowski wyjaśnił, że 2023: - To jest rok Marsa, planety wojny, konfliktu, antagonizmów, agresji i złości, ale też działania, waleczności. Takiego bycia w stanie podwyższonego alertu i walki o siebie. Będziemy w pogotowi i stanie "podwyższonego ryzyka" - ocenił.

Jak dodał, mijający właśnie rok miał być zupełnie inny, tak wynikało z gwiazd: - To ciekawe, że 2022 był rokiem Jowisza pełen obfitości i szczęścia, być może uniknęliśmy najgorszego... Jak nastawał rok Jowisza wydawało się, że skończy się pandemia i, że najgorsze za nami, w sensie lockdownów, co było depresyjne i nieznośnie, a Jowisz przyniósł ulgę. No ale to się skończyło i coś innego idę zaczęło. Rok Marsa to kontynuacja wojennych nastrojów - przyznał astrolog.

Wyczytał w gwiazdach, co nas czeka w nowym roku: Ten czas będzie bojowy

Piotrowski ocenił, iż trudno wyrokować, czy wojna się skończy w 2023 roku czy nie, ale rok 1939 i 1981 to były także lata Marsa, bo to powtarzalne, co siedem lat: - Ten czas będzie bojowy - podsumował znawca astrologii.

ROK PODWYŻSZONEGO RYZYKA? Astrolog Piotr Piotrowski u Jaruzelskiej o tym, CO NAS CZEKA w 2023 | Gwiazdozbiór Jaruzelskiej

Kim jest Piotr Piotrowski?

Dr Piotr Piotrowski to astrolog (ur. 1972 w Bydgoszczy). W 2000 roku ukończyłem filozofię na UMK w Toruniu. W 2005 roku uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Jung, Eliade i symbolizm kosmiczny.