Ponura wizja Polski 2023: Będzie w trudnym momencie

Astrolog Piotr Piotrowski, który wie, jak odczytywać ruchy gwiazd i planet, potrafi wskazać na ich podstawie, co nas czeka w przyszłym roku. Goszczący w świąteczno-noworocznym odcinku "Gwiazdozbioru Jaruzelskiej" astrolog przyznał, że 2023 będzie rokiem Marsa, a więc okresem burzliwym, pełnym konfliktów, agresji i złości, ale z drugiej strony także waleczności. Zapytany przez Jaruzelską o to, co w gwiazdach zapisane zostało na temat polskiej polityki, Piotrowski przyznał, że nowy rok może być rokiem przełomu dla Polski i polskiej sceny politycznej: - Będzie (Polska, przyp. red.) w trudnym momencie, bo pierwszy raz od 40 lat, czyli od stanu wojennego Pluton w horoskopie Polski będzie tworzył do słońca konfiguracje, wcześniej było tak w 1939 roku, będziemy w "stanie wojennym" i zagrożenia. Być może nadużycia władzy. Być może to, co działo się na Kapitolu pokazywało, co może stać się u nas, być może mieć to wymiar polityczny, ale może to też być wymiar ogólny, że będziemy pod presją przestraszeni. Ale z drugiej strony gotowi do tego, by dokonać radykalnych zmian - ocenił astrolog Piotrowski w rozmowie z Jaruzelską.

DALSZA CZĘŚĆ POD MATERIAŁEM WIDEO:

ASTROLOG u Jaruzelskiej o POLITYCE I POLAKACH w 2023: GOTOWI do RADYKALNYCH ZMIAN | Gwiazdozbiór Jaruzelskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Astrolog poznał horoskop PO na 2023. Tusk musi się o tym dowiedzieć!

Czy to, co astrolog zobaczył w gwiazdach, oznacza np. zmianę władzy? - Nie wygląda na to żeby to była prosta kontynuacja obecnej władz - ocenił. Jak dodał: - To bardzo ważny rok, bo to rok wyborczy, bo mają się odbyć wybory parlamentarne. Może być przewrót, zmiana władzy, chociaż nie wydaje mi się by opozycja robiła wiele, by władze odzyskać. Zapytany konkretnie o polityków odparł: - Pierwszy raz jest, że nie można wskazać faworyta. Może być sytuacja jak po wyborach prezydenckich, że przez pewien czas nie wiadomo kto wygrał, że te różnice były tak niewielkie, że to będzie trudne do rozstrzygnięcia. Jeśli te głosy miedzy Zjednoczoną Prawicą a KO będą równe, to by było raczej na plus dla Koalicji, ale nie jestem pewien czy tak się stanie i czy jest wola, by tę władze odzyskać. Druga sprawa to mówi się o tym, że jeśli opozycja chciałaby wygrać musiałaby wejść w tryb terapii politycznej dodawania otuchy wyborcom. Pamiętamy jak w 2007 PO odzyskiwało władzę, to szła w politykę miłości, coś w tym stylu pewnie by teraz chcieli. Ale w horoskopie PO dużą rolę będzie odgrywał Uran, to będzie sugerowało nagłe posunięcia. Coś śmiałego, nowego, co daje nadzieję, ale też co jest radykalnie inne od tego, co było i ukierunkowuje na przyszłość - ocenił.