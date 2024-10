Awantura w studiu TVN! Monika Olejnik spięła się z Derą. Poszło o imprezy

Przypomnijmy, że niedawno prezydent Andrzej Duda brał udział w urodzinach Milosza Zemana. Pod koniec września były prezydent Czech, Milosz Zeman, świętował 80-tkę. Przyjęcie urodzinowe zostało wyprawiono w hotelu położonym obok historycznego zamku w Hlubokej nad Wełtawą, a wśród gości był m.in. właśnie prezydent Duda. Wśród biesiadników znaleźli się też prezydenci Słowacji i Serbii Peter Pellegrini oraz Aleksandar Vuczić, premierzy Węgier i Słowacji Victor Orban i Robert Fico. Był także były prezydent Czech Vaclav Klaus.

Sprawa wzbudziła kontrowersje przez to, że część gości, którzy byli zaproszeni na urodziny ma proputinowskie poglądy. Temat uroczystości urodzinowej pojawił się w czasie rozmowy w "Kropce nad i". W pewnym momencie Olejnik zapytała swojego gościa:

Czy prezydent Andrzej Duda zgadza się z premierem Fico? Ostatnio prezydent bawił u byłego premiera Milosza Zemana i tam był właśnie Robert Fico, który właśnie teraz powiedział, że wybiera się na rocznicę zakończenia II wojny światowej do Moskwy. Dobrze robi czy źle?

Na to Dera odparł, że: - Premier odpowiada przed swoim elektoratem. Pan prezydent absolutnie nie ma takich poglądów. Rozbieżność jest ogromna. Na co dziennikarka odpowiedziała, że prezydent jednak był na urodzinach Zemana, na co Dera odciął się, że Monika Olejnik też bierze udział w rożnych spotkaniach. Dziennikarka nie dawała za wygraną i rzuciał: - Nie biorę udziału w spotkaniach, gdzie są proputinowcy. Nie, proszę pana.

Dera postanowił wyjaśnić, co miał na myśli i dodał:

Ja chcę pani powiedzieć, że pani brała udział w spotkaniach, gdzie były różne osoby, za które pani nie odpowiada, tak. Widziałem zdjęcia, na których pani była z osobami, które nie były krystaliczne. I tyle. Ale ja nie mam o to pretensji - przyznał.

To rozjuszyło Olejnik: - Ale o kim pan mówi na przykład? Proszę powiedzieć, o kim. Przepraszam, przede wszystkim chciałabym, żeby pan mnie nie obrażał. Czy byłam na zdjęciu z kimś, kto jest proputinowski? Ostrzegany był pan prezydent, żeby nie jechać na to przyjęcie. Co do samych 80. urodzin Zemana Andrzej Dera zakończył wątek mówiąc, że były to urodziny polityka, którego lubi prezydent Duda i nie ma co wyciągać z tego wszystkiego politycznych wniosków.

