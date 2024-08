Bajeczne urodziny Moniki Miller! Impreza z bliskimi i tort jak marzenie! [ZDJĘCIA]

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Monika Miller właśnie miała urodziny. Dziewczyna skończyła 29 lata. Jak na wielkie święto przystało - była też huczna impreza zorganizowana przez bliskich. Uroczystość odbyła się w ogrodzie. Skąd o tym wiemy? Bo zdjęcia z urodzin trafiły do sieci! Nie zabrakło pysznych przekąsek i oczywiście pięknego tortu!

29. urodziny Moniki Miller. Wielkie świętowanie w ogrodzie

Urodzinowe ciasto zostało ozdobione białym i złotym kremem! Wyglądało wprost jak z bajki. Oczywiście na imprezie nie mogło zabraknąć najbliższych Monice Miller osób, był więc dziadek Leszek z babcią Aleksandrą, mama Irena, chłopak Pavel oraz druga babcia. Było więc bardzo radości i rodzinnie.

Wnuczę Millera Polacy znają od lat!

O wnuczce byłego premiera Leszka Miller pierwszy raz usłyszeliśmy, gdy jej dziadek wrzucił zdjęcie wnuczki na swój profil w mediach społecznościowych. Podpisał je wtedy: - Moja wnuczka Monika. Niedawno była jeszcze małą dziewczynką. To wtedy wszyscy poznali Monikę, dziewczynę z charakterem i... wieloma tatuażami. To właśnie one, obok pogodnego uśmiechu, są jej znakiem rozpoznawczym. Od momentu, gdy wnuczką pochwalił się dziadek Monika Miller stała się sławna. Zaczęła działać w świecie modelingu, muzyki, wystąpiła nawet w "Tańcu z gwiazdami".