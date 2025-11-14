Będzie wystawa prac Marka Suskiego! Poseł PiS ma talent na miarę najwybitniejszych [TAK WYGLĄDAJA JEGO DZIEŁA]

Marek Suski, znany poseł PiS, zaprezentuje swoje talenty artystyczne na wystawie w Sejmie.

Wystawa, zorganizowana z inicjatywy Szymona Hołowni, odbędzie się 3 grudnia i pokaże "twórczość graficzną" Suskiego.

Polityk, który od lat tworzy karykatury polityczne i pejzaże, ma artystyczne korzenie w rodzinie.

Jakie dzieła Suskiego zostaną zaprezentowane i co na to Hołownia?

Poseł Marek Suski jest znany ze swojego talentu plastycznego. Polityk nieraz na łamach "Super Expressu" chwalił się swoimi pracami. Trzeba przyznać, że poseł Prawa i Sprawiedliwości umie pięknie malować i rysować. Już kilka ładnych lat temu opowiadał nam, jak znajduje tematy swoich prac, napędzało go to wszystko, co dzieje się w polityce: - Rysunkami oddaję nastroje w stosunku do różnych kolegów i politycznych konkurentów. Tusk i Niesiołowski są dla mnie najbardziej wdzięcznymi obiektami do robienia karykatur. Jest też myszka agresorka czyli Kamila Gasiuk Pihowicz. Ostatnio rysowałem ją na obradach Sejmu, ale poseł Meysztowicz nie pozwolił mi dokończyć mojej pracy i wyrwał mi ją. To miała być sympatyczna „myszka agresorka” atakująca wałkiem kotka prezesa – opowiadał w 2018 roku.

Poseł Suski ma w genach zamiłowanie do malarstwa i wielki talent

Jak opowiadał tworzy w technice naturalistycznej. Na jego obrazach pojawiają się m.in. konie, pejzaże i sceny antyczne, czasem fantazyjne postacie. Co ciekawe, już w czasach PRL-u godnie zarabiał na swojej sztuce. A malarstwo to w jego rodzinnym domu tradycja, prababcia posła Suskiego studiowała malarstwo w Paryżu.

Będzie wystawa prac Suskiego w Sejmie!

Szymon Hołownia na ostatniej prostej swojej pracy w roli marszałka Sejmu, postanowił docenić Suskiego i ogłosił, że niebawem w Sejmie zostanie pokazana wystawa prac polityka PiS. Przekazał, że "na jego osobistą interwencję" już 3 grudnia w Sejmie odbędzie się wystawa "twórczości graficznej" posła Marka Suskiego. Dodał, że poseł Suski prezentował mu swoje prace i zdaniem Hołowni, jest on niezwykle utalentowany: - Powinniśmy się też cieszyć ze swoich sukcesów niezależnie od tego, jakie mamy zapatrywania polityczne - dodał Hołownia.

ZOBACZ: Poseł Marek Suski stworzył nowe dzieła! W tym alegorię prawa i sprawiedliwości [GALERIA]