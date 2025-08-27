Poseł Marek Suski stworzył nowe dzieła! W tym alegorię prawa i sprawiedliwości [GALERIA]

Amazonka z ogonem meduzy

Na nowym rysunku widzimy morskie stworzenia, a centralną postacią jest amazonka – syrena z tułowiem meduzy, którą ciągnie konik morski. Zgodnie z tytułem dzieła (łac. lex et iustitia – prawo i sprawiedliwość), postać trzyma wagę, starożytny symbol sprawiedliwości.

Poseł Suski jest znanym artystą. Już w PRL-u godnie zarabiał na swojej sztuce. Tworzy w stylu naturalistycznym, malując m.in. konie, pejzaże i sceny antyczne. W jego rodzinie sztuka ma długą tradycję – prababcia studiowała malarstwo w Paryżu. Dziś polityk PiS maluje i rysuje, bo to go relaksuje. – Ale też wykuwam różne rzeczy, czy remontuję poddasze – pochwalił się kiedyś „Super Expressowi”.

Jak sam przyznaje, kiedy tylko ma więcej czasu i nie żyje polityką, zamyka się w swoim gabinecie i oddaje twórczej pasji. – Siedzę i pracuję. Ostatnio, z uwagi na wybory, żyję polityką, ale nawet wtedy coś maluję. A kiedy mam więcej czasu, to relaksuję się i w pełni oddaję artystycznej twórczości – mówił w rozmowie z „Super Expressem”.

Malarz, murarz i rzemieślnik

Suski nie ogranicza się tylko do sztuki malarskiej. Jego pasje obejmują również bardziej praktyczne działania – potrafi samodzielnie remontować poddasze, wykuwać metalowe przedmioty, a nawet budować studnie. To połączenie artystycznej wrażliwości z rzemieślniczą sprawnością sprawia, że poseł PiS jawi się jako człowiek wielu talentów, który potrafi odnaleźć równowagę między światem polityki a twórczym spełnieniem.

Choć jego działalność artystyczna nie jest szeroko znana opinii publicznej, w kręgach bliskich mu osób budzi uznanie i szacunek. Sam Suski podkreśla, że sztuka to dla niego nie tylko hobby, ale sposób na wyciszenie i refleksję. A ta jest potrzebna, zwłaszcza, że poseł często pojawia się publicznie i komentuje działania koalicji rządowej.

