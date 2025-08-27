Poseł Marek Suski stworzył nowe dzieła! W tym alegorię prawa i sprawiedliwości [GALERIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-08-27 5:05

Poseł PiS Marek Suski (67 l.) jest utalentowanym artystą. Aktualnie stworzył nowe dzieła, a nam szczególnie spodobał się rysunek zatytułowany „Amazonka Lex et Iustitia” – alegoryczne przedstawienie prawa i sprawiedliwości.

Amazonka z ogonem meduzy

Na nowym rysunku widzimy morskie stworzenia, a centralną postacią jest amazonka – syrena z tułowiem meduzy, którą ciągnie konik morski. Zgodnie z tytułem dzieła (łac. lex et iustitia – prawo i sprawiedliwość), postać trzyma wagę, starożytny symbol sprawiedliwości.

Poseł Suski jest znanym artystą. Już w PRL-u godnie zarabiał na swojej sztuce. Tworzy w stylu naturalistycznym, malując m.in. konie, pejzaże i sceny antyczne. W jego rodzinie sztuka ma długą tradycję – prababcia studiowała malarstwo w Paryżu. Dziś polityk PiS maluje i rysuje, bo to go relaksuje. – Ale też wykuwam różne rzeczy, czy remontuję poddasze – pochwalił się kiedyś „Super Expressowi”.

Jak sam przyznaje, kiedy tylko ma więcej czasu i nie żyje polityką, zamyka się w swoim gabinecie i oddaje twórczej pasji. – Siedzę i pracuję. Ostatnio, z uwagi na wybory, żyję polityką, ale nawet wtedy coś maluję. A kiedy mam więcej czasu, to relaksuję się i w pełni oddaję artystycznej twórczości – mówił w rozmowie z „Super Expressem”.

Malarz, murarz i rzemieślnik

Suski nie ogranicza się tylko do sztuki malarskiej. Jego pasje obejmują również bardziej praktyczne działania – potrafi samodzielnie remontować poddasze, wykuwać metalowe przedmioty, a nawet budować studnie. To połączenie artystycznej wrażliwości z rzemieślniczą sprawnością sprawia, że poseł PiS jawi się jako człowiek wielu talentów, który potrafi odnaleźć równowagę między światem polityki a twórczym spełnieniem.

Choć jego działalność artystyczna nie jest szeroko znana opinii publicznej, w kręgach bliskich mu osób budzi uznanie i szacunek. Sam Suski podkreśla, że sztuka to dla niego nie tylko hobby, ale sposób na wyciszenie i refleksję. A ta jest potrzebna, zwłaszcza, że poseł często pojawia się publicznie i komentuje działania koalicji rządowej.

Polityka SE Google News
Wielka zmiana w wyglądzie Marka Suskiego. Mocno schudł. Jest szczuplutki jak szczypiorek
17 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Tomasz Słomka
Sonda
Podobają Ci się obrazy Marka Suskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAREK SUSKI