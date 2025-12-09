Broda, brwi i mikrodrzemka Pawła Kowala. Walczył ze snem u fryzjera

Polityk KO Paweł Kowal odwiedził fryzjera, co okazało się być nie lada wyzwaniem o poranku.

Mimo zmęczenia, poranne strzyżenie i golenie głowy poszło sprawnie, zajmując zaledwie 25 minut.

Sprawdź, jak polityk z humorem podchodzi do dbania o swój wizerunek i co mówi o męskich wizytach u fryzjera!

Wizyta u fryzjera to zazwyczaj nie lada wyprawa, zwłaszcza dla pań, które na fotelu potrafią spędzić wiele godzin. Czesanie, mycie, strzyżenie, czasem nawet farbowanie potrafią być bardzo czasochłonne. Tego problemu jednak nie ma polityk KO Paweł Kowal, który do fryzjera poszedł jedynie na odświeżenie swojego image'u. Już z samego rana udał się do zakładu, gdzie zamiast wdawać się w rozmowę czy obserwować poczynania eksperta, zasypiał! Ledwo udawało mu się trzymać oczy otwarte.

- Do fryzjera wybrałem się tuż po siódmej rano, byłem niewyspany, sporo obowiązków, na szczęście pomogła trochę kawa u fryzjera – uśmiechał się w rozmowie z nami polityk KO Paweł Kowal.

Poranne golenie głowy i przycinanie brwi poszło jak z płatka, dlatego zaledwie po 25 minutach Paweł Kowal mógł ruszać na ważne poranne spotkania i narady. Trzeba jednak przyznać, że przestrzeni na ekstremalną metamorfozę nie było, jednak sam zainteresowany do tematu podchodzi z humorem.

- Jak się ma łysinę, to trzeba o nią dbać - zażartował.

To doskonały przykład na to, że panowie też o siebie dbają i nie powinni rezygnować z regularnych wizyt u fryzjera nawet jeśli nie mogą pochwalić się bujną czupryną. W końcu zawsze znajdzie się coś, co można poprawić! Na pewno należy do nich samopoczucie, które po wizycie u fryzjera na pewno jest o wiele lepsze, a do tego dodaje pewności siebie.

W naszej galerii zobaczysz wizytę Pawła kowala u fryzjera:

