BURZA O WOŁYŃ! Polacy nie wytrzymali. Ukraińcy przepraszają za Banderę | Komentery

„To nie są żadni bohaterowie, to są banderowcy”, stwierdził młody mężczyzna. „To szok. Oni nas mają za nic, nas Polaków”, denerwował się kolejny Polak. „Niedobrze zrobił ten Zełenski. Podlał tylko oliwy do ognia” – stwierdziła Ukrainka, która przeprowadziła się do Polski z Ukrainy.

„Będą nam pluć, a my będziemy udawać, że deszcz pada? Z drugiej strony odpowiedź musi być na tyle wyważona, żeby znowu nie podpalić”, przekonywał mężczyzna, który domaga się od polskich władz proporcjonalnej odpowiedzi. Proponuje, żeby nadać jednostce stacjonującej przy granicy z Ukrainą imię księcia Jaremy Wiśniowieckiego, do którego nie bez przyczyny przylgnął groźny pseudonim „Młot na Kozaków”.

Czy Ukraina powinna przeprosić Polaków za zbrodnie UPA? Władze wciąż nie potępiły oficjalnie tych zbrodni i nie przeprosiły, ale mieszkający w Polsce Ukraińcy nie mają z tym problemu. „Mogę tak powiedzieć: przepraszam Polaków za to, co było na Wołyniu”, przekonywał jeden z nich. „Czy wszyscy Ukraińcy uważają, że Bandera był bohaterem?”, dopytywał Adam Feder. „Nie. Ja nie!”, odparła stanowczo Ukrainka. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!