Była posłanka PiS w sukni jak na Oscarach zadała szyku na weselu. Szok, kogo spotkała na Węgrzech!

Była posłanka bawi się na weselu

We wpisie na Facebooku Mazurek z humorem skomentowała to spotkanie: „Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze! I to gdzie? #Piliscsaba z Jacek Karnowski Honorata i Justyna”. Na zdjęciach towarzyszą jej także koleżanki, Honorata i Justyna, z którymi pozowała w radosnej atmosferze.

Beata Mazurek, z domu Cieluch, urodziła się 19 października 1967 roku w Ostrowi Mazowieckiej. To doświadczona polityk, która przez lata była jedną z kluczowych postaci Prawa i Sprawiedliwości. Swoją karierę polityczną rozpoczęła w 2002 roku, zdobywając mandat radnej Chełma. W 2005 roku została posłanką na Sejm V kadencji, a mandat odnawiała w kolejnych wyborach (2007, 2011, 2015), uzyskując coraz większe poparcie. W latach 2016–2019 pełniła funkcję rzeczniczki prasowej PiS, a od 2018 do 2019 roku była wicemarszałkiem Sejmu VIII kadencji. W 2019 roku zdobyła mandat europosłanki i dołączyła do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Po zakończeniu kadencji w 2024 roku nie kandydowała ponownie, a w lutym 2025 roku objęła stanowisko prezeski spółki Lubelskie Dworce, zarządzającej dworcem PKS w Lublinie. Jej nominacja wzbudziła kontrowersje w partii, zwłaszcza w kontekście konfliktu z Przemysławem Czarnkiem, liderem lubelskich struktur PiS.

Karnowski też zawitał do Piliscsaba

Jacek Karnowski, którego Mazurek spotkała na weselu, to znany dziennikarz i publicysta, od lat związany z konserwatywnymi mediami. Jest redaktorem naczelnym tygodnika „Sieci”, wcześniej znanego jako „W Sieci”, oraz portalu wPolityce.pl. Karnowski to wpływowa postać w środowisku prawicowych mediów, znany z ostrych komentarzy politycznych i wsparcia dla polityki PiS. Jego teksty i analizy często kształtują debatę publiczną wśród konserwatywnych odbiorców.

Spotkanie Mazurek i Karnowskiego w Piliscsaba niedaleko Budapesztu, na weselu pełnym radości i elegancji, pokazuje, że nawet w nieformalnych okolicznościach polityczne i medialne środowiska pozostają blisko siebie. Turkusowa sukienka Mazurek i jej serdeczny wpis na Facebooku dodają wydarzeniu osobistego, ludzkiego wymiaru, który kontrastuje z jej dotychczasowym wizerunkiem poważnej polityk.