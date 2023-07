Cenckiewicz zauważył piosenkę Sokoła na rocznicę powstania warszawskiego. Przypomniał sobie, co artysta wołał na koncercie. To mu się nie podobało

Muzeum Powstania Warszawskiego na kilka dni przed kolejną rocznicą wybuchu powstania opublikowało teledysk do piosenki, która będzie towarzyszyć obchodom: - Spot w reżyserii Tadeusza Śliwy opowiada o tym, że uczucia takie jak przyjaźń, radość, strach, lęk, przywiązanie, wierność są ponadczasowe, uniwersalne – podobnie jak miłość, która jest z nich najsilniejsza, góruje nad innymi uczuciami, zwycięża. Efekt wizualny wzmacnia przejmująca piosenka Wojtka Sokół, który jako rodowity warszawiak, wychowany na podwórkach południowego Śródmieścia, stworzył utwór szczególnie bliski jego sercu. „Miłość zawsze jest” to pełna emocji opowieść o miłości istniejącej ponad wszelkimi podziałami i mimo przeciwności. Utwór skomponował doskonale znany słuchaczom Atut, mający na swoim koncie współpracę z czołowymi postaciami polskiej sceny muzycznej - czytamy na Facebooku.

Wiadomość o piosence nie uszła uwadze Sławomira Cenckiewicza, który na Twitterze skomentował sprawę. Przypomniał, że niedawno był na koncercie Sokoła: - Fajnie, lubię Sokoła od czasów WWO. Ale nieco zmącę ten sielski obraz - byłem niedawno na jego koncercie (on jest fatalny na scenie a świetny muzycznie) i niestety sam nawoływał do je*** PiS i obecnego rządu. Czy on wie że muzeum PW to dzieło tych których on chce…? - zapytał i dodał, że szacunek dla inicjatora powstania muzeum, czyli Lecha Kaczyńskiego, powinien być. Zapytany o to, jaki ma to związek dodał: - Ma. I to sprawa zasad. Je… brata twórcy muzeum - to chyba nie fair.

