CHŁOPAKÓW brać do WOJSKA! A gdzie równouprawnienie? Polacy już GOTOWI na obowiązkowy pobór do ARMII?

„Do wojska brać chłopaków!”, zakrzyknął emeryt i zaraz uzasadnił: „Wojsko daje chłopakowi powagę mężczyzny”. „To obowiązek wobec ojczyzny”, przekonywał mężczyzna, który dobrze wspomina żołnierskie czasy. „Będę walczyć za Polskę, bo jestem Polakiem”, zapewniał młody mężczyzna. Wielu rozmówców Adama Federa miało jednak wątpliwości co do zasadności przywracania obowiązkowego poboru do armii. „Nie uważam, że wszyscy powinni mieć przeszkolenie wojskowe. I tak większość będzie starała się uciec, co pokazuje przykład naszych sąsiadów” – przekonywał młody mężczyzna. „Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony obowiązkowy pobór do wojska również dla kobiet?”, pytał reporter. „Niech chłop idzie!”, odparła młoda dziewczyna. „A co z równouprawnieniem?”, dopytywał Adam Feder kolejną napotkaną kobietę, która opowiada się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn, a dobrowolnym dla kobiet. „Chodzi o predyspozycje fizyczne. Tylko o to”, odparła. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i przekonajcie się, czy Polacy są gotowi na przywrócenie obowiązkowego poboru do armii.

