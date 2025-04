Tajemnicza sprawa

Ciekawe doniesienia o pochówku mamy Jana Pawła II. Co naprawdę stało się z Emilią Wojtyłą?

likp 4:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jan Paweł II był bardzo mocno związany ze swoimi rodzicami. Gdy miał 9 lat, w życiu późniejszego papieża wydarzyła się ogromna tragedia. 13 kwietnia 1929 roku zmarła jego ukochana mama - Emilia Wojtyła. O ile o ojcu Karola Wojtyły wiadomo sporo, to o matce pisze i mówi się stosunkowo niewiele. Znana jest historia z porodem Karola. Zainteresowanie budzi za to pochówek matki papieża z Wadowic. W książce "Emilia i Karol Wojtyłowie" czytamy doniesienia o ciele matki Jana Pawła II. Co naprawdę stało się z Emilią Wojtyłą?