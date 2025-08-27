Co to jest "pachan", co oznacza to słowo? Z jakiego pochodzi języka?

2025-08-27

Po tym, jak ukraiński dziennikarz przyrównał Karola Nawrockiego do "pachana" wybuchła afera. Zareagowali ludzie z kancelarii prezydenta, a decyzją redakcji, współpraca z dziennikarzem została zerwana. Co oznacz to słowo, skąd pochodzi? Wyjaśniamy.

Ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko był gościem programu "Debata Gozdyry". Tematem rozmowy było m.in. weto prezydenta Nawrockiego, który jak wiadomo zdecydował zastosować je wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. - Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania pachana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego - powiedział gość Agnieszki Gozdyry. Prowadząca program zareagowała natychmiast i upomniała go, że takie porównanie to przekroczenie granic, a jego słowa pod adresem polskiego prezydenta są obraźliwe. 

Co znaczy słowo "pachan"? 

Słowo "pachan" pochodzi z języka rosyjskiego. Oznacza ono przywódcę w kryminalnym świecie, szefa gangu, grupy mafijnej. W książce "Wory. Tajemnice rosyjskiej supermafii", autorstwa Marka Galeotti'ego, która miała premierę w lutym 2020 roku, znalazł się cytata zawierający to słowo: - (...) Na przykład zwyczaj, żeby na ojca mówić pachan (szef gangu), a na kogoś bardzo chudego dochodiaga (zek na granicy śmierci głodowej), pojawił się i przeminął bez śladu, tymczasem wyrażenia z języka przestępczego adaptowane ostatnio trafiły do głównego nurtu życia społecznego. 

Do wydarzeń ze wspomnianego programu odniósł się także szef Kancelarii Prezydenta. Po posiedzeniu Rady Gabinetowej został zapytany o skandaliczną sytuację w programie: 

Moim zdaniem w tej sytuacji powinno być działanie z urzędu organów odpowiedzialnych za ściganie. Mamy do czynienia z publicznym znieważeniem prezydenta Rzeczypospolitej, to jest poza jakąkolwiek dyskusją. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, w mojej ocenie, powinno to rozpocząć dyskusję, taką bardzo poważną dyskusję, na temat tego, bo dzisiaj Polska konstytucja takiego zabrania,  obierania polskiego obywatelstwa w sytuacjach, kiedy mieliśmy do czynienia z naturalizacją. Tak jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech czy w innych krajach, ale tutaj potrzebna jest zmiana konstytucji. 

