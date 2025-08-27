Co to jest "pachan", co oznacza to słowo? Z jakiego pochodzi języka?

Ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko był gościem programu "Debata Gozdyry". Tematem rozmowy było m.in. weto prezydenta Nawrockiego, który jak wiadomo zdecydował zastosować je wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. - Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania pachana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego - powiedział gość Agnieszki Gozdyry. Prowadząca program zareagowała natychmiast i upomniała go, że takie porównanie to przekroczenie granic, a jego słowa pod adresem polskiego prezydenta są obraźliwe.

Co znaczy słowo "pachan"?

Słowo "pachan" pochodzi z języka rosyjskiego. Oznacza ono przywódcę w kryminalnym świecie, szefa gangu, grupy mafijnej. W książce "Wory. Tajemnice rosyjskiej supermafii", autorstwa Marka Galeotti'ego, która miała premierę w lutym 2020 roku, znalazł się cytata zawierający to słowo: - (...) Na przykład zwyczaj, żeby na ojca mówić pachan (szef gangu), a na kogoś bardzo chudego dochodiaga (zek na granicy śmierci głodowej), pojawił się i przeminął bez śladu, tymczasem wyrażenia z języka przestępczego adaptowane ostatnio trafiły do głównego nurtu życia społecznego.

Do wydarzeń ze wspomnianego programu odniósł się także szef Kancelarii Prezydenta. Po posiedzeniu Rady Gabinetowej został zapytany o skandaliczną sytuację w programie:

Moim zdaniem w tej sytuacji powinno być działanie z urzędu organów odpowiedzialnych za ściganie. Mamy do czynienia z publicznym znieważeniem prezydenta Rzeczypospolitej, to jest poza jakąkolwiek dyskusją. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, w mojej ocenie, powinno to rozpocząć dyskusję, taką bardzo poważną dyskusję, na temat tego, bo dzisiaj Polska konstytucja takiego zabrania, obierania polskiego obywatelstwa w sytuacjach, kiedy mieliśmy do czynienia z naturalizacją. Tak jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech czy w innych krajach, ale tutaj potrzebna jest zmiana konstytucji.

