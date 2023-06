Córka Daniela Passenta i Agnieszki Osieckiej nie wytrzymała, gdy zobaczyła, co zrobiono na grobie jej ojca! Aż się popłakała

Daniel Passent zmarł 14 lutego 2022 roku. Słynny dziennikarz dożył 83 lat. Pozostawił po sobie pogrążonych w smutków wiernych czytelników, ale też najbliższych, w tym przede wszystkim ukochaną, jedyną córkę Agatę Passent, którą miał ze związku nieformalnego z Agnieszką Osiecką. Do śmierci Passent był związany z Martą Dobromirską-Passent, ukochaną małżonką. Wiele osób myśli, że Passent był mężem Osieckiej, ale tak nie było. Po drugie mało kto pamięta, że po rozstaniu z wielką gwiazdą, Passent związał się z Martą Dobromirską. To z nią przeżył ponad 30 lat wspólnego życia. Poznali się, gdy dziennikarz rozstał się z Osiecką, a Dobromirska była po rozwodzie. Chociaż dzieliła ich różnica wieku - 10 lat - to znaleźli wspólny język. Poznali się w 1980 roku dzięki znajomej. Marta Dobromirska wraz z koleżanką Nitą Weissman wybrała się do opery na "Halkę", a po wyjściu udały się na kolację do znajomego Nity. Był nim właśnie Passent. Miłość przyszła do nich po pewnym czasie. Opowiedziała o tym pani Marta w miesięczniku "Pani": - Najpierw spotykaliśmy się sami, potem zaczęliśmy zabierać dzieci na wspólne wyjścia, wyjazdy nad morze. Ja trzyletniego Łukasza, Daniel - siedmioletnią Agatę - zdradziła małżonka Daniela Passenta. Warto wspomnieć, że Passent i jego żona zostali uhonorowani wyróżnieniem tego magazynu, czyli Srebrnym Jabłkiem 2012.

Wielkie zmiany na grobie Daniela Passenta. Córka, gdy to zobaczyła, aż się popłakała

Pogrzeb Daniela Passenta odbył się 25 lutego 2022. Dziennikarz spoczął w rodzinnym grobie swojego wujostwa. To właśnie ciotka i wuj: Anna Prawin i Jakub Prawin, wychowywali Daniela po tym, gdy jego rodzice zginęli. Passent został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Alei Zasłużonych właśnie z Prawinami. Teraz zaś grób, w którym spoczął Daniel Passent bardzo się zmienił, o czym powiadomiła córka Passenta. Płyta została odświeżona a na niej ustawiono drugą, kamienną bryłę z wyrytymi napisanym imieniem i nazwiskiem dziennikarza. Na pierwszej było wypisane imię i nazwisko Jakuba Prawina, teraz dołączyła do niej druga, także czarna. Agata Passet pokazała zdjęcia grobu i napisała: - Dzień Ojca. Dzień Ojczyma. Tato, zrobiłam tak, jak chciałeś. Jakub Prawin. Anna Prawin. Projekt oryginalny: Wojciech Zamecznik. Wykonanie:E. Cybulski. Konsultacje architektoniczne: Joanna Bąk. Passent dodała, że bardzo poruszył ją widok, jaki zastała na grobie, a chodzi o kamyki tam zostawione, ten widok wywołał u niej ogromne wzruszenie: - Mamy to: świecko, elegancko i spokojnie. Popłakałam się dziś, gdy zobaczyłam ile kamyczków. Warszawa!!!! - napisała w mediach społecznościowych. Dlaczego na grobie zostawiono kamyki? To symbol z kultury żydowskiej. Na grobach składa się właśnie kamyki, a nie świecie, znicze i kwiaty, jak w innych kulturach. Prawdopodobnie obyczaj ten pochodzi z dawnych czasów, gdy zwłoki grzebano na pustyni i zabezpieczano przed dzikimi zwierzętami, a kamienie były trwałe.