Czarnecki robi masę na chude lata! Tak się przygotowuje

Ryszard Czarnecki nie zamierza się oszczędzać! Żadne wyzwanie nie wydaje się dla niego za trudne. Siłowanie się z drzewem czy pompki to dla niego pikuś. Korzystając z ostatnich w miarę ciepłych dni roku wybrał się na siłownię na świeżym powietrzu, gdzie skorzystał z każdego przyrządu. Wcześniej oczywiście zadbał o odpowiednią rozgrzewkę i się porozciągał.

- W zdrowym ciele zdrowych duch! Sport to zdrowie, wybrałem się do parku poćwiczyć, dałem sobie mocny wycisk - mówi nam europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Europoseł miał ze sobą wodę, którą się wspomagał, gdy zmęczenie brało gorę. Po ćwiczeniach znalazł także czas na odpoczynek na ławce z telefonem przy uchu.

Masa się przyda, bowiem dla polityków Zjednoczonej Prawicy mogą nadejść chude lata… W końcu na razie wszystko wskazuje na to, że to opozycja będzie miała większość w Sejmie. Co prawda, Ryszard Czarnecki dzieli czas między Polskę a Brukselę, a przed nami także wybory do Europarlamentu, których PiS również jest niepewny. Lepiej być jednak przygotowanym, na każdą ewentualność!

Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS! Pytanie 1 z 14 Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość? Kornel Morawiecki Lech i Jarosław Kaczyńscy Antoni Macierewicz Zbigniew Ziobro Dalej