Czarnek skomentował sytuację na trybunach i okrzyki kibiców pod adresem Tuska. Nie gryzł się w język!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-13 14:47

Głośnym echem odbiło się zachowanie kibiców w czasie niedzielnego (12 października) meczu polskiej reprezentacji w Kownie. Poczynania Polaków śledził z trybun Donald Tusk, który otrzymał specjalne zaproszenie od szefowej litewskiego rządu. Niestety, premier musiał się zmierzyć z nieprzychylnymi okrzykami części kibiców. Sprawę skomentował Przemysław Czarnek.

Czarnek, Tusk

i

Autor: Przemek Świderski/, Marek Kudelski/Super Express/ Reporter
  • Donald Tusk, w towarzystwie rzecznika rządu i dzieci polonijnych, pojawił się na meczu na Litwie, gdzie spotkał się z litewską premier.
  • Część kibiców zareagowała na obecność premiera głośnymi okrzykami, które były nieprzychylne. 
  • Sytuacja wywołała konsternację, a były minister edukacji, Przemysław Czarnek, skomentował incydent, sugerując, że okrzyki odzwierciedlają nastroje społeczne wobec działań rządu.

Przyśpiewki pod adresem Tuska na meczu w Kownie 

Donald Tusk pojawił się na Litwie z całą świtą, a towarzyszył mu m.in. rzecznik rządu Adam Szłapka, wraz z nim na mecz wybrały się też polonijne dzieci z Wilna. Na trybunach premier Tuska miał więc doskonałe towarzystwo, a tuż obok niego zasiadła litewska premier. Niestety, szef rządu nie mógł w pełni cieszyć się tym, co dzieje się na murawie i chłonąć w pełni piłkarskiej atmosfery. Dlaczego? Wszystko przez część kibiców, którzy na wieść o pojawieniu się na meczu Tuska zareagowali w okrutny sposób. Z trybun wygrzmiała dawna przyśpiewka pod adresem premiera, a mówiąca o obaleniu rządu. Jak relacjonowano w mediach, premier co prawda usłyszał okrzyki, ale na nie nie zareagował, jedyne co zrobił, to zerknął w kierunku skandujących. 

Dobrze znana w środowisku kibickowskim, bo od kilkunastu lat. Sięga ona czasów protest kibiców na działanie władz Jagielloni, która zdecydowała o zamknięciu jednej z trybun stadionu.

Jakby tego było mało, w Kownie pojawiły się też uderzające w polityka transparenty, w tym taki, na którym wypisane było hasło: "Nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski".

Czarnek skomentował zachowanie kibiców

Do zachowania kibiców i ich przyśpiewek pod adresem szefa rządu odniósł się były minister edukacji w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, czyli Przemysław Czarnek. Na antenie Radia Republika mówił: - Nigdy nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski" i inne takie przyśpiewki rzeczywiście były dobrze słyszane przez pana premiera i słusznie, trafiły do jego uszu, i pana Szłapki.

Jak dodał: - Trudno, żeby nie było konfuzji, natomiast przynajmniej pani premier Litwy zobaczyła, jak społeczeństwo polskie traktuje premiera, który od dwóch lat niszczy Polskę, także polski sport. Zdaniem Przemysława Czarnka zresztą w tej konkretnej sytuacji z boiska nie chodziło jedynie o sprawy związane ze sportem, ale też o całokształt działań premiera, który sprawuje władzę już niemal od dwóch lat. 

Skandaliczny transparent z Donaldem Tuskiem na meczu w Kownie
20 zdjęć
Poranny ring vod 1 10.10.2025
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
PRZEMYSŁAW CZARNEK