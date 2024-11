Czekoladowa miłość Hanny Lis! Dziennikarka pokazała wszystkim jak wygląda

Hanna Lis wie, jak przyciągnąć uwagę! W nowej stories dziennikarka pochwaliła się elegancką stylizacją w odcieniach brązu, której głównym elementem była miękka, futrzana kurtka oraz stylowa torba w tym samym kolorze. Opis „Chocolate love” tylko dodaje smaku tej kompozycji! Czyżby Lis sugerowała swoje uwielbienie dla brązowych odcieni, a może jest to sposób na przemycenie odrobiny luksusu w jesiennym stylu?

Stylizacja Hanny wzbudziła zainteresowanie wśród jej obserwatorów na Instagramie, którzy chwalą dziennikarkę za wyczucie trendów i odważne wybory modowe. Na zdjęciu w windzie Lis udowadnia, że nawet codzienny wyjazd może być okazją do pokazania wyjątkowego looku.

Ikona stylu i kontrowersyjna postać

Hanna Lis to nie tylko dziennikarka i prezenterka, ale także prawdziwa ikona mody, którą obserwują tysiące fanów. Przez lata prowadziła liczne programy informacyjne i rozrywkowe, zdobywając uznanie jako profesjonalistka z doświadczeniem w mediach. Jej pasja do mody i wyczucie stylu sprawiają, że jest jedną z najlepiej ubranych osób w polskich mediach. Nie brakuje też emocji wokół jej życia prywatnego – Hanna była w związku małżeńskim z Tomaszem Lisem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce. Ich relacja wywołała wiele kontrowersji, które do dziś wzbudzają zainteresowanie opinii publicznej.

Stylizacja, która inspiruje

Lis znana jest z odważnych i gustownych wyborów modowych, a ta stylizacja to prawdziwy hit! Torba z brązowej skóry od @mako.store idealnie dopełnia look, tworząc spójną i elegancką całość. Brązy, beże i ciepłe odcienie skóry mogą stać się modowym hitem tej jesieni, a Lis niewątpliwie inspiruje kobiety, by sięgnąć po te kolory. Jeszcze niedawno była kojarzona przede wszystkim z działalnością dziennikarską, prowadząc popularne programy informacyjne. Dziś chętnie dzieli się ze swoimi fanami nie tylko stylizacjami, ale także autorskimi przepisami kulinarnymi, które regularnie publikuje na Instagramie. Jej profil to teraz miejsce pełne inspiracji zarówno modowych, jak i kulinarnych – coś dla tych, którzy cenią styl i smak w życiu!

