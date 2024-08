Czy PiS KRADŁO? Ale na dzieci DAWALI! Wyborcy WYBACZAJĄ. Niech kradną, byle NAM było DOBRZE!

„Nawet jeżeli sądy udowodnią, że zostały rozkradzione miliardy, to pan wybacza PiS-owi? Dalej pan będzie na nich głosować?”, pytał Adam Feder. „ Tak!” - odparł bez wahania mężczyzna. „Co za bzdury gadasz? Miliardy to poszły to ludzi, do dzieci!”, emocjonował się emeryt. „Wcale to nie tylko PiS. Jeżeli w ogóle, to przynajmniej na straż pożarną, na dzieci jest, dla emerytów było...”, przekonywała emerytka. „100 miliardów ukraść i ludzie mieli pracę i były inwestycje i dzieci miały i starcy mieli, było bardzo dobrze, a teraz niech to szlag trafi!”, dodała kolejna. „Niech kradną, byle by nam było dobrze!”, wypaliła kobieta. Jednak nie wszyscy klienci bazaru przy ulicy Wolumen w Warszawie wybaczyli PiS-owi. „Miejsce PiS to są Wronki albo Sztum”, mężczyzna wymieniał miasta dobrze znane bywalcom zakładów karnych. „Trzeba być uczciwym, a nie modlić się pod figurą, a diabła mieć za skórą. Modli się, śpiewa w kościele, a kradnie!”, skwitowała kobieta. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, jak Polacy komentują afery i rozliczenia polityków Zjednoczonej Prawicy.

PiS KRADŁO publiczne pieniądze? Wyborcy WYBACZAJĄ. NIech kradną, byle NAM było DOBRZE - Komentery