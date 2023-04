Brak palmy w Niedzielę Palmową. Czy trzeba się spowiadać? Dla wielu to będzie szok!

Co to jest Niedziela Palmowa? Kiedy wypada Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa jest szóstą niedzielą Wielkiego Postu i zarazem ostatnią przed Wielkanocą. W Polsce obchodzona jest od czasów średniowiecza. Wypada pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia. Co oznacza Niedziela Palmowa? Święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Od 37 lat - z woli Jana Pawła II - Niedzielę Palmową obchodzony był prawie corocznie diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży. Msza w Niedzielę Palmową wygląda zupełnie inaczej niż w zwykłą niedzielę. Na początku palmy są błogosławione wodą święconą i odczytywana jest ewangelia o cierpieniu i śmierci Chrystusa. Po poświęceniu palm wierni idą do kościoła w specjalnej procesji palmowej.

Czy w Niedzielę Palmową trzeba iść do kościoła z palmą? Prawo jest jasne

Jak w każdą niedzielę uczestnictwo w mszy w Niedzielę Palmową jest obowiązkowe. - W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych" - przypomniał niedawno jednej z internautek ks. Sebastian Picur. Czy obowiązkowe jest także przyniesienie palmy do kościoła? Prawda dla wielu może być szokująca. Okazuje się bowiem, że brak palmy w Niedzielę Palmową nie jest grzechem i nie trzeba się z tego powodu spowiadać. Z czego to wynika? Święcenie palm jest bowiem po prostu tradycją i prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych obowiązku ich przyniesienia do kościoła. Mimo to większość osób uczestniczących w nabożeństwie zabiera ze sobą palmę, która jest ważnym symbolem podczas Wielkanocy.

