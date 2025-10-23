Dlaczego w Polsce nie rodzą się dzieci? Ja wolę PSY i KOTY! Mnie nie stać nawet na psa!

To demograficzna katastrofa! Tytko w tym roku, do końca września, z Polski wyparowało 113 tys. osób! Kurczymy się w zastraszającym tempie! Nas Wisłą mieszka już tylko 37 milionów 376 tysięcy ludzi – podał Główny Urząd Statystyczny. W pierwszym półroczu 2025 roku w Polsce urodziło się około 115,5 tysiąca dzieci, to aż o 10 tysięcy mniej w porównaniu do pierwszego półrocza 2024 roku! Adam Feder wyszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i pytał młodych Polaków, dlaczego nie chcą albo nie mogą mieć dzieci.

i Autor: Super Express Dzieci? Młodzi Polacy wolą psa lub kota.