Dlaczego w Polsce nie rodzą się dzieci? Ja wolę PSY i KOTY! Mnie nie stać nawet na psa!

„Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci?”, zapytał Adam Feder młodą dziewczynę, którą spotkał w centrum Warszawy. „Wszyscy są uzależnieni od takich wolnych stosunków… Nikt nie chce rodziny po prostu”, odparła szczerze. „Ludzie mają za duże wymagania. A moje pokolenie, to w ogóle zepsuło słowo miłość i tyle”, przekonywała kolejna dziewczyna. „Dużo endorfin dostarczamy na przykład z internetu, więc nie mamy potrzeby poznawania innych ludzi, rozwijania się…”, stwierdził młody chłopak. „Wybredne są i na hajs lecą!”, przekonywał mężczyzna, który winą obarcza kobiety. „Boję się, bo nie wiem, co będzie jutro. Boję się nawet pieska mieć, bo na pieska też trzeba mieć pieniądze, jedzenie”, mówiła młoda kobieta. „Dzieci to są takie nowe egzotyczne zwierzęta. Mogą sobie na nie pozwolić albo wariaci, albo bardzo bogaci ludzie”, skwitowała kobieta, która wyszła na spacer z psem. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!
2025-10-23 16:48
To demograficzna katastrofa! Tytko w tym roku, do końca września, z Polski wyparowało 113 tys. osób! Kurczymy się w zastraszającym tempie! Nas Wisłą mieszka już tylko 37 milionów 376 tysięcy ludzi – podał Główny Urząd Statystyczny. W pierwszym półroczu 2025 roku w Polsce urodziło się około 115,5 tysiąca dzieci, to aż o 10 tysięcy mniej w porównaniu do pierwszego półrocza 2024 roku! Adam Feder wyszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i pytał młodych Polaków, dlaczego nie chcą albo nie mogą mieć dzieci.
Dlaczego w Polsce nie rodzą się dzieci? Wolę PSY i KOTY! Mnie nie stać nawet na psa! - Komentery