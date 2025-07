Donald Tusk był instruktorem jeździectwa! Dziś tylko pomaga swoim wnuczkom

Premier w krótkich spodenkach

Premier Tusk ma pięcioro wnucząt i z dumą dzieli się chwilami spędzonymi z nimi w mediach społecznościowych. Aktualnie zamieścił w Instagramie zdjęcia z niedzieli spędzonej wspólnie w Jackowie na Kaszubach. Widzimy na jednym z nich polityka ubranego w t-shirt, krótkie spodenki, czapkę i sportowe buty. Donald Tusk jest w wnukami, którym pomaga w nauce jeździectwa. Przy okazji szef rządu opisał pewien epizod sprzed lat.

- 45 lat temu, stadnina pod Kwidzynem. Kolega rozchorował się i poprosił mnie, żebym zastąpił go na obozie jeździeckim dla dzieciaków. W roli instruktora! Przez tydzień! Argument, że ja z bliska konia nawet nie widziałem, nie przekonał go. Skończyło się totalną kompromitacją i licznymi stłuczeniami. Na szczęście wnuczki nie oczekują ode mnie instruktażu, noszę za nimi tylko siodła – napisał Tusk.

Wzorowy dziadek

Lider PO jest idealnym dziadkiem, bo każdą wolną chwilę spędza z wnuczkami. W grudniu 2024 odwiedził córkę i wnuczki w Sopocie z okazji Mikołajek, pokonując dystans szybciej niż wskazywała nawigacja – z uśmiechem na twarzy i prezentem w ręku. Nawet nauka pływania nie jest mu straszna – wskoczył do basenu z dwiema wnuczkami, porównując to wyzwanie do prowadzenia rządu koalicyjnego. W styczniu 2025 r. opublikował nagranie, na którym biegnie z sankami, ciągnąc wnuczki przez śnieg, mimo że – jak sam przyznał – miał za sobą wyczerpujący tydzień. W czerwcu z kolei pomagał jednej z wnuczek założyć baletki przed występem, pisząc, że takie chwile przeżywa bardziej niż finały Mundialu i Euro razem wzięte. Tusk pokazuje, że miłość do rodziny potrafi być silniejsza niż polityka