Donald Tusk odkopał stare rodzinne zdjęcia. Jedno chwyciło za serce

Weronika Fakhriddinova
2025-11-03 10:28

Donald Tusk po raz kolejny zaskoczył internautów osobistym wpisem. Premier opublikował wyjątkowe fotografie z rodzinnego archiwum, które od lat spoczywały w szufladzie. Jak wyznał, stare albumy odkrył podczas zaduszkowego spotkania. W sieci zawrzało od ciepłych słów i wspomnień.

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS/.instagram.com/donaldtusk/ Materiały prasowe
  • Donald Tusk pokazał zdjęcia z rodzinnego archiwum
  • Premier napisał, że odkrył albumy podczas zaduszkowego spotkania
  • Na fotografiach widać jego bliskich sprzed dekad
  • Internauci piszą o „pięknej rodzinnej tradycji” i chwalą gest premiera

Rodzinne wspomnienia z szuflady

Zamiast bieżących politycznych relacji, tym razem Donald Tusk postawił na osobisty wpis. Premier przyznał, że wraz z siostrą podczas zaduszkowego spotkania zajrzeli do starych rodzinnych albumów. Wśród pożółkłych fotografii znalazły się zdjęcia jego mamy, babci Anny oraz dziadka Józefa, mężczyzny, który według internautów mógłby dziś wystąpić w kampanii reklamowej.

– Na rodzinnym zaduszkowym spotkaniu przeszukaliśmy z siostrą szuflady ze starymi albumami i odkryliśmy zapomniane zdjęcia z mamą, babcią Anną i słynnym dziadkiem Józefem. To ostatnie ma dokładnie sto lat – napisał premier.

Skarby sprzed wieku

Czarno-białe zdjęcia pokazują nie tylko przodków Donalda Tuska, ale też klimat dawnych lat. Widać eleganckie stroje, klasyczne fryzury i spojrzenia, które jak zauważyli komentujący, mają w sobie coś ponadczasowego.

Internauci zwrócili uwagę, że premier coraz częściej dzieli się prywatnymi wspomnieniami, co pozwala zobaczyć w nim „człowieka z krwi i kości”. Wśród zdjęć znalazły się także fotografie z dzieciństwa samego Tuska, uśmiechniętego chłopca, który nie przypomina jeszcze przyszłego polityka, a raczej rozmarzonego ucznia z Gdańska.

Pamięć, emocje i… sentyment

To już kolejny raz, gdy Donald Tusk wykorzystuje media społecznościowe, by pokazać coś więcej niż politykę. Tym razem wspomnienia, rodzinne więzi i kawałek historii zapisanej w pożółkłych fotografiach.

Post wywołał poruszenie, a premierowi przypisano nowy tytuł: „najbardziej sentymentalny polityk jesieni”.

