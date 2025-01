Donald Tusk ogłosił to z dumą! "Jest maleństwo! Długo czekałem na takiego SMS-a"

Przerażające, co Marianna Schreiber usłyszała od posłanki w Sejmie. To się wydarzyło na stołówce

Tusk się raduje

W Warszawie urodziło się pierwsze dziecko z rządowego programu in vitro. Informację przekazała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Dziewczynka przyszła na świat jako wcześniak, ale zarówno ona, jak i jej mama czują się dobrze. Program in vitro ruszył 1 czerwca 2024 roku. Objął już 23 tys. par. W jego wyniku udało się uzyskać 9 258 ciąż. Minister zdrowia na antenie radia TOK FM uznała program za "ogromny sukces". Dodała, że dużą popularnością cieszy się także dotowany przez państwo program ochrony płodności na okoliczność leczenia, m.in. onkologicznego. - Jest ponad pół tysiąca osób, które zamroziło swoje gamety - powiedziała Leszczyna i dodała, że to w większości mężczyźni.

Wiadomość ta bardzo ucieszyła Donalda Tuska. Sukces programu skomentował na portalu X, zamieszczając tam krótkie nagranie. - Jest maleństwo! Długo czekałem na takiego SMS-a - skomentował premier, podkreślając z emfazą, że czuje się, jakby "szósty raz" został dziadkiem.

- Jest pierwsze dziecko z naszego programu in vitro. Dziewczynka! W ciągu ośmiu miesięcy to jest prawie 10 tys. ciąż. To pierwsze szczęście będzie dobrym znakiem dla wszystkich pozostałych par - dodawał.

Rządowy program in-vitro

Rządowy program wsparcia in vitro przeznaczony jest dla par, które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu (wystarczy deklaracja), u których w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu stwierdzono niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona. Z programu skorzystać mogą także pary, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, utworzone w ramach wcześniej realizowanych procedur. Obowiązujące w programie kryterium wieku to 42 lata dla kobiet, które korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia, 45 - dla kobiet, które korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka, oraz 55 lat dla mężczyzn.

