Donald Tusk prowadzi dziecięcą spacerówkę. Zdjęcie w sieci

Donald Tusk jest wprawiony w byciu dziadkiem. Jego nastraszy wnuk, Mikołaj, syn Michała Tuska, to już nastolatek. Tusk czasem się nim chwali, o chłopaku wspominał, gdy ósmoklasiści zdawali egzaminy na koniec podstawówki: - Trzymajcie się, ósmoklasiści! Mikołaj, dasz radę! (Przejęty jestem jak w dniu wyborów, pół nocy nie spałem.) – napisał wówczas na Twitterze lider PO. O najstarszym wnuczku wspomniał też, gdy obchodził Dzień Dziadka: - Najważniejszy prezent na Dzień Dziadka. Wciąż jestem (minimalnie!) wyższy od najstarszego wnuczka! – komentował w mediach społecznościowych pokazując zdjęcie, na którym mierzy się z wnukiem. O innych wnuczkach były premier także wspomina. Nieraz pokazuje ich zdjęcia w sieci, czy o nich mówi na spotkaniach. W sumie Tusk ma trzech wnuków, to synowie Michała oraz dwie wnuczki, córeczki Kasi Tusk. To właśnie zdjęciem z najmłodszą pociechą szef PO pochwalił się w poniedziałek. Wnusię zabrał na spacer: - Z dziadkiem za plecami można spać bezpiecznie - podpisał urocze zdjęcie, na którym widać, jak prowadzi spacerówkę.

