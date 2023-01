Dorota Warakomska rozwiodła się i odeszła z TVP. Dziś nie poznasz jej na ulicy [Zdjęcia]

Ksiądz Tomasz po kolędzie zajrzał do niewierzącego. Szok, co stało się potem. Minister z PiS reaguje!

Dorota Warakomska - mąż, rozwód, awans i odejście z TVP

Dorota Warakomska w TVP przez lata była prezenterką "Wiadomości" i "Panoramy". Część widzów jednak lepiej pamięta dziennikarkę z okresu jej pracy w USA. Będąc korespondentką TVP, Dorota Warakomska przeprowadziła wywiady m.in. z George'em W. Bushem, Hillary Clinton i Madeleine Albright. W swoim dziennikarskim CV ma także rozmowę z Ryszardem Kuklińskim. W 2004 roku Dorota Warakomska awansowała na stanowisko zastępcy dyrektora TVP1. Dwa lata później jednak rozstała się z Telewizją Polską z powodu konfliktu z ówczesnymi władzami TVP. Pod koniec swojej kariery na Woronicza prezenterka rozwiodła się ze swoim starszym o 13 lat mężem - Jarosławem Szczepańskim - opozycyjnym dziennikarzem z czasów PRL. Dorota Warakomska podkreśliła, że rozstali się w zgodzie. - Dziesięciolecie ślubu mieliśmy pół roku po rozwodzie. Proszę się tak nie dziwić, niewiele osób o tym wie. Tak samo cicho się pobieraliśmy. To było naszą prywatną sprawą, nie organizowaliśmy transmisji telewizyjnej jak niektóre pary. Wciąż jesteśmy z Jarkiem przyjaciółmi. Jeśli ktoś chce do mnie dotrzeć i ma z tym problem, zawsze może zadzwonić do niego, a on znajdzie mnie i pod ziemią, jeśli trzeba. Rozstanie bardzo nam pomogło - mówiła w jednej z rozmów.

Dorota Warakomska - polityka, kariera, relacje z Martą Lempart

Po odejściu z TVP Dorota Warakomska zaangażowała się politycznie. Na sercu leżały jej przede wszystkim prawa kobiet. W 2011 roku dziennikarka została rzeczniczką prasową Kongresu Kobiet i tzw. gabinetu cieni tej organizacji. Dwa lata później trafiła na fotel prezeski Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Dorota Warakomska blisko współpracowała także z Martą Lempart, liderką Strajku Kobiet. - Miałam okazję być z nią w różnych miejscach, widzieć ją w akcji, zapraszać na różne spotkania. Jest świetna. Ma świetny kontakt z ludźmi. Bardzo dobrze obsługuje media społecznościowe. Ona naprawdę potrafi utrzymywać z ludźmi kontakt. W życiu jest dokładnie taka jak na demonstracjach. Pełna energii, żywiołowa, mówi wprost, co myśli - opisała koleżankę dawna gwiazda TVP. Dorota Warakomska obecnie zajmuje się przede wszystkim coachingiem. Jest trenerką i mentorką. - Przeszkoliłam już kilka tysięcy osób z organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu – członków/członkinie zarządu i menedżerów/menadżerki z korporacji, firm doradczych, prawniczych, technologicznych, telekomunikacyjnych - chwali się na swojej stronie internetowej Dorota Warakomska, która teraz wygląda zupełnie inaczej niż w czasach pracy w TVP. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniła się dziennikarka.

