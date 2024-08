Dyskusja Żukowskiej i Zimocha. Poszło o mieszkania dla medalistów olimpijskich

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dni trwała dyskusja na temat nagrody dla olimpijki Julii Szeremety, która wywalczyła srebrny medal. Chociaż dla kibiców i tak jest "złota" i wygrana, to jednak w związku z tym, że nie sięgnęła po najcenniejszy krążek, miała nie dostać nagrody przewidzianej przez Polski Komitet Olimpijski dla zdobywców złotego medalu. Za zdobycie złota główną nagrodą od PKOL-u było dwupokojowe mieszkanie. Jeśli zaś chodzi o srebrnych medalistów tu nagrody to: nagroda finansowa w wysokości 200 tys. zł) obraz, diament i voucher na wakacje. Jednak "Super Express" zachwycony wyczynem Polki zaczął działać i wystosował apel o to, by Szeremeta także otrzymała mieszkanie. Naszą akcję poparło wiele osób. I udało się! Bo nie tylko Julia Szeremeta, ale też pozostałe srebrne medalistki, czyli Daria Pikulik i Klaudia Zwolińska. To dzięki firmie Profbud, sponsorowi mieszkań dla olimpijczyków.

- Zmieniamy zasady gry! Ufundujemy mieszkania dodatkowo dla każdej z naszych trzech srebrnych wojowniczek! Klaudia Zwolińska, Julia Szeremeta, Daria Pikulik. Dla nas wszystkie są absolutnymi zwyciężczyniami w swoich dyscyplinach i zasłużyły na wsparcie! - Jesteśmy ogromnie dumni z dokonań Aleksandry Mirosław podczas tegorocznych igrzysk – wywalczenia złotego medalu, pobicia rekordu świata i rekordu olimpijskiego – to naprawdę imponujący wynik – podkreśla Paweł Malinowski – Prezes Zarządu Grupy Profbud.

Żukowska i Zimoch dyskutują o mieszkach dla medalistów

Jednak zanim podjęto taką decyzję w mediach przetoczyła się dyskusja. Pod naszym wpisem i sondą na portalu X głos zabrali nawet politycy! Posłanka Anna Maria Żukowska, która pod sondą z pytaniem "Czy Julia Szeremeta powinna dostać mieszkanie za wywalczony srebrny medal na IO 2024?", napisała: - Tak, bo wtedy może zrozumie, że „socjal” to nic złego. Posłance pospieszył z odpowiedzią poseł Tomasz Zimoch: - Pani Poseł chyba jednak nie jest doinformowana. Mieszkania dla złotych medalistów nie są „socjalem”.

NIŻEJ ZDJĘCIA, KTÓRE POKAZUJĄ, JAK MIESZKA ANNA MARIA ŻUKOWSKA