Dramat Łukasza Mejzy! Dwoił się i troił, a kazali mu "wypier**lać". Żal wam go?

Falubazy! Z każdej strony docierają sygnały, że na konferencji prasowej ogłoszony zostanie nowy sponsor strategiczny. Powinna to być informacja, która ucieszy każdego kibica Falubazu, ale nie w tym przypadku.

W69 nie jest miejscem do prowadzenia kampanii politycznych i przedwyborczych, i My na naszym stadionie nigdy się na to nie zgodzimy. Nie dajcie sobie zamydlić oczu tanimi zagrywkami o „wagonach pieniędzy jadących do Zielonej Góry".

Falubaz to My, Kibice, a nie żaden polityk, który znalazł sobie uznaną markę, na której spróbuje się wybić i wybielić. Głosu trybun Kibiców Falubazu nie da się kupić żadnymi pieniędzmi. Łapy precz!