Dramat w polskim Kościele! Sprowadzają księży z Afryki, u nas brakuje ludzi

Łączenie parafii, brak powołań i wyszydzanie chętnych do kapłaństwa

Dramat w polskim Kościele. W kraju zaczyna brakować księży. Problem jest widoczny np. w diecezji ełckiej. Tamtejszy biskup Jerzy Mazur o problemach poinformował swoich wiernych w specjalnym liście. Trwają także rozmowy na temat łączenia parafii. - Na razie parafianie nie za bardzo rozumieją, dlaczego mieliby być pozbawieni księdza, dlaczego chcemy zmniejszać liczbę parafii. Prawda jest jednak taka, że z jednej strony mamy za mało kapłanów, z drugiej strony są parafie, w których jest bardzo mało wiernych uczestniczących w mszach, uczestniczących w życiu parafialnym. Są też parafie "wymierające", gdzie jest coraz mniej ludzi. Wszystko to sprawia, że zaczęliśmy rozmawiać z parafiami, które w pierwszej kolejności mogłyby zostać połączone. Rozmowy nie są łatwe, ale konieczne - podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik kurii ks. Marcin Maczan. Zwraca on uwagę na to, że jest mało powołań do kapłaństwa. Jego zdaniem "zdarza się, że rodzina kategorycznie zabrania młodym mężczyznom wstępowania do seminarium". - Ci, którzy czują powołanie, są wyśmiewani w swoich środowiskach. To ma wpływ na sytuację kadrową w diecezji, żeby to zmienić, potrzeba zmiany tego podejścia - wskazał rzecznik. Ratunkiem dla diecezji mogą być księża z Afryki. Wspominał o tym sam biskup Mazur.

Księża z Afryki w Polsce. Będzie ich więcej?

Okazuje się, że duchowni z Czarnego Lądy już w diecezji ełckiej byli. "Mając doświadczenie misyjne i znając wielu biskupów z Afryki, którzy mają dużo powołań w swoich diecezjach, rozważam, by każdego roku zapraszać alumnów, którzy ukończyli tam filozofię, aby kontynuowali formację do kapłaństwa w naszym seminarium. Po otrzymaniu święceń kapłańskich przez przynajmniej dziesięć lat pełniliby posługę kapłańską w naszej diecezji" – napisał biskup Jerzy Mazur. Rzecznik kurii przypomniał, że księża z Afryki już stacjonowali w Ełku i zostali ciepło przyjęci przez lokalne społeczności. Jest jeszcze jeden aspekt sprawy. - W Afryce seminaria są pełne, jest problem z wykształceniem wszystkich chętnych, więc w ten sposób zatroszczymy się też o Kościół Powszechny - zaznaczył ks. Maczan.

