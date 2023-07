Polacy uwielbiają kabarety. Dowód? Po raz 28. organizowany był Festiwal Kabaretu. Ze sceny w Koszalinie padły żarty dotyczące życia politycznego. i Imprezę prowadzili dobrze znani kabareciarze: Leszek Malinowski i Waldemar Sierański z Kabaretu Koń Polski. Widzów kabaretowego show rozśmieszali stwierdzeniami: "Przekop Mierzei Wiślanej został przygotowany dla jednostek o niskim zanurzeniu, czyli dla kaczek", a także "ciekawe, czy prezes umie pływać". Ale nie tylko o prezesie żartowano, bo w czasie festiwalu padły też słowa: "Będziemy grillowali Tuska, Tuska, a potem Tuska", ponieważ motywem przewodnik spotkania był wypoczynek na działce.

Na scenie pojawił się też Jerzy Kryszak. - Ty jesteś rudy, będziesz goniony! Prezes jest nabuzowany jak majowy bąk w lipcu! (...) Prezes musi mieć odcisk - mówił nawiązując do niedawnych słów prezesa Kaczyńskiego, który nazwał Tusk "ryżym".

Rok temu zamieszanie wywołał kabaret Noe-Nówka

Przypomnijmy, że w zeszłym roku w czasie Festiwalu Kabaretu w Koszalinie głośno było o występie kabaretu Noe-Nówka, który mocno drwił z telewizji publicznej, a także z władzy. W skeczu pod tytułem "Wigilia 2022" występowały postacie: ojca i syna, którzy rozmawiali o spadku. Bohaterowie występu nawiązywali jednak do spraw polityki: - Jesteś taki pożyteczny idiota. Oni ciebie w ciula robią, a ty się po prostu dajesz. A oni się bawią! Kasę wywalają na lewo. 70 mln wywalili na wybory kopertowe. 2 mld idzie na tępą propagandę w TVP. Do tego Ostrołęka, CPK, Turów i inne przewałki. Wiesz, ile za te miliony można byłoby dzieci wyleczyć? A my jak te łosie zbieramy na akcjach charytatywnych, a rząd ma to wszystko w d***ie - mówił "syn" ze skeczu. Skecz był też rekordy popularności w sieci.

