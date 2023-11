Dwa oblicza Agaty Dudy. Mało kto zwrócił uwagę, wszystko widać 11 listopada

Agata Duda potrafi zachwycić swoimi stylizacjami jak mało kto. Zawsze z uwagą dobiera swoje stroje do okoliczności, łącząc klasykę z nowoczesnością. Już niebawem znowu będzie miała okazję zaprezentować się na ważnych uroczystościach, jakim będą oficjalne obchody Dnia Niepodległości. Warto zwrócić uwagę, że na poprzednich obchodach 11 listopada Agata Kornhauser-Duda pokazuje się w jednej z dwóch stron. Czasem wybiera pastelowe stylizacje w odcieniach beżu i bieli. Czasem przełamuje jasną kolorystykę czarnym szalem. Zazwyczaj zaś stawia na płaszcze w klasycznym kroju.

Z drugiej strony pierwsza dama na to święto wybiera stroje w czerni i czerwieni. Pokazała się na przykład w krwistoczerwonym płaszczu z czarnym szalem, innym razem zaś miała czarny płaszcz z czerwonym szalikiem pod brodą. Widzieliśmy ją także w czarnej garsonce z haftem z czerwonymi różami.

To dwa zupełnie inne oblicza Agaty Dudy! Z jednej strony stawia na lekkość pasteli w bardzo stonowanym stylu, innym razem na wyraziste kontrasty, które dodają jej charakteru. Zawsze jednak jest ubrania elegancko i odpowiednio do rangi uroczystości. Co założy w tym roku? To się okaże, ale jedno jest pewne – będzie wyglądać wspaniale!

