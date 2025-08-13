Karol Nawrocki od tygodnia jest prezydentem Polski. Polityk ma już za sobą kilka publicznych wystąpień, jako głowa państwa. Od razu następnego dnia po zaprzysiężeniu ruszył w Polskę, by realizować wyborcze obietnice oraz spotykać się z Polakami. Udzielił też wywiadu w telewizji Republika, w czasie wizyty w Kolbuszowej.

Zdecydował się także na kolejną rozmowę i we wtorek (12 sierpnia) gościł u siebie Bogdana Rymanowskiego z Polsat News. W czasie wywiadu pojawił się temat tzw. ustawy wiatrakowej, ale nie tylko. Rozmowa dotyczyła także kwestie relacji z premierem Donaldem Tuskiem oraz jego rządem. Prezydent wyraził oczekiwanie na oficjalne gratulacje ze strony szefa rządu:

- Pan Donald Tusk nie dopomina się o spotkanie ze mną. Jestem nowym prezydentem Polski, chyba najwyższy czas, żeby premier złożył gratulacje. Jeszcze to chyba nie przeszło przez gardło - stwierdził Nawrocki w "Gościu Wydarzeń".

Zadeklarował też chęć współpracy z rządem: - (...) w tych sprawach, które wynikają ze współpracy polskiego rządu i prezydenta będziemy, mam nadzieję współpracować. Nie musimy się ani lubić, ani spędzać ze sobą nadzwyczaj dużo czasu, żeby móc w sposób normalny ze sobą, z dobrym efektem dla Polski, współpracować w takich kwestiach, które są dla Polski ważne - podkreślił.

Wywiad w ogrodach Belwederu

Cały wywiad odbywał się w ogrodach prezydenckich przy Belwederze, ponieważ tam teraz mieszka prezydent z rodziną. Karol Nawrocki i Bogdan Rymanowski siedzieli przy ogrodowym stoliku, co dodawał rozmowie bardziej swobodnego charakteru. Ekspert od mowy ciała, Maurycy Seweryn, dokładnie przyjrzał się postawie prezydenta, sposobie ułożenia nóg oraz jego pozycji. Od razu dostrzegł pewien przekaz.

- Wywiad odbył się na zewnątrz pałacu Belweder, w otoczeniu zieleni, na świeżym powietrzu. Owszem, były flagi, które podkreślały rangę wydarzenia. Stolik był bardziej ogrodowy, w związku z tym nadawał charakteru luźnej rozmowy. Choć był to wywiad z Prezydentem RP - przyznał w rozmowie z "Faktem". Zdaniem specjalisty od mowy ciała i wystąpień publicznych, mocne ułożenie ciała przez prezydenta w fotelu było sygnałem władzy:

- (....) poprzez wypiętą klatkę piersiową i szerokie rozłożenie ramion na poręczach fotela, miało podkreślać władczość i siłę pana prezydenta. Prawa noga klasycznie, bardzo silnie ułożona u tego dżentelmena. Zaś lewa noga zdradzała zainteresowanie, udzieleniem wywiadu. Była przesunięta wewnętrzną stroną uda, kolanem i stopą w stronę Bogdana Rymanowskiego. To silny sygnał zainteresowania albo osobą, albo formą komunikacji, która w danym momencie się odbywa - ocenił znawca mowy ciała.

