Nawroccy ugoszczeni na obiedzie pod Kolbuszową po królewsku. Wiemy, co zaserwowano! Same smakołyki

2025-08-08 17:11

Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą nie zwalniają tempa. W pierwszym dniu po zaprzysiężeniu prezydent przemawiał na rynku w Kaliszu. W piątek (8 sierpnia) już jest wraz z pierwszą damą w Kolbuszowej. Przed oficjalnymi uroczystościami na rynku małżonkowie zostali ugoszczeni przez Agatę Drapałę szefową Koła Gospodyń Wiejskich w Cmolasie. Jakie było menu? Gospodyni uchyla rąbka tajemnicy spotkania z Nawrockimi.

Kancelaria Prezydenta opublikowała krótki filmik na platformie X, na którym pierwsza dama nalewa tradycyjny polski rosół. Panuje rodzinna atmosfera, a rozmowę przy stole próbuje zdominować najmłodszy członek rodziny. A co było na drugie? Jak mówi pani Agata w rozmowie z Tomaszem Widakiem z radia Eska - "No to piątek, dzień bez mięsny, dzisiaj rybka, pierożki, no jakby mogło być inaczej". Czy dostaliście jakąś listę, co prezydent może jeść, a czego nie może jeść? - dopytywał Widak z radia Eska?  "Nie, nie. Nie mieliśmy narzuconych potraw - mówi pani Agata. Jak ustalił reporter, gospodyni dowiedziała się tydzień wcześniej o planowanej wizycie. 

Pani Agata podkreślała, że to "normalni ludzie, obiad przebiegł w fajnej atmosferze" - skomentowała i jak dodała to "wielkie wydarzenie ludzie wiążą z tą prezydenturą dużo nadziei" - stwierdziła. 

Później Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Kolbuszowej na Placu Wolności. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, Nawrocki złoży wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy i Bohaterów Walczących i Poległych za Wolność, Niepodległość i Suwerenność Ojczyzny.

