Kancelaria Prezydenta opublikowała krótki filmik na platformie X, na którym pierwsza dama nalewa tradycyjny polski rosół. Panuje rodzinna atmosfera, a rozmowę przy stole próbuje zdominować najmłodszy członek rodziny. A co było na drugie? Jak mówi pani Agata w rozmowie z Tomaszem Widakiem z radia Eska - "No to piątek, dzień bez mięsny, dzisiaj rybka, pierożki, no jakby mogło być inaczej". Czy dostaliście jakąś listę, co prezydent może jeść, a czego nie może jeść? - dopytywał Widak z radia Eska? "Nie, nie. Nie mieliśmy narzuconych potraw - mówi pani Agata. Jak ustalił reporter, gospodyni dowiedziała się tydzień wcześniej o planowanej wizycie.

Pani Agata podkreślała, że to "normalni ludzie, obiad przebiegł w fajnej atmosferze" - skomentowała i jak dodała to "wielkie wydarzenie ludzie wiążą z tą prezydenturą dużo nadziei" - stwierdziła.

Później Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Kolbuszowej na Placu Wolności. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, Nawrocki złoży wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy i Bohaterów Walczących i Poległych za Wolność, Niepodległość i Suwerenność Ojczyzny.

Dziękujemy za wspólny, rodzinny czas! ❤️