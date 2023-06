Takiej pierwszej damy jeszcze nie widziałeś! "Agata Duda jak kwiat niezapominajka"

Nie do wiary, co Beata Kempa kupiła mężowi na bazarze. Pan Waldemar umie jej dogodzić!

Agata Duda zaprosiła seniorów do Pałacu Prezydenckiego

Agata Duda gościła seniorów z Klubu Senior+ „Niezapominajka” z Ciechocinka. To wyjątkowe miejsce dla osób starszych, bo klub jest po to, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych, aktywizować ich i proponować takie formy spędzenia czasu, by seniorzy czuli się jak najlepiej. Jak czytamy na stronie prezydent.pl: - Seniorzy chętnie angażują się w działania międzypokoleniowe, podejmują aktywności kulturalne i artystyczne. Podczas dzisiejszego spotkania seniorów z Małżonką Prezydenta grupa „Scena Marzeń” zaprezentowała swoją twórczość skomponowaną w większości przez seniorów i instruktorów Klubu.

Ekspert od mody skomentował najnowszą suknię pierwszej damy. Konkretna ocena

Z okazji odwiedzin gości z Ciechocinka, Agata Duda postawiła na bardzo wyjątkową stylizację. O ocenę zapytaliśmy eksperta, projektanta Daniela Jacoba Daliego, który na modzie zna się jak nikt!

- Agata Duda poczuła wiosenną aurę i na spotkanie z członkami klubu seniora „Niezapominajka” założyła niebieska sukienkę właśnie w motyw kwiatowy. Wzór zielono-czerwonych kwiatów na niebieskiej sukni zachwycił wszystkich seniorów, którzy z uśmiechem pozowali do zdjęć z pierwszą damą. Dół sukienki był plisowany, a góra gładka. Oczywiście całość stylizacji Agata Duda dopełniła czerwonym paskiem i szpilkami w tym samym kolorze. Z dnia na dzień żona prezydenta zaskakuje fanów mody i stylu bardzo pozywanie, a jej stylizacje nadają jej świeżości i zdecydowanie odejmują lat! - przyznaje w rozmowie z nami projektant.

O przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, aktywizacji i wykorzystywaniu wiedzy i doświadczenia osób starszych Pierwsza Dama rozmawiała dziś z członkami Klubu Senior+ „Niezapominajka” w Ciechocinku. 🟣 więcej: https://t.co/kUDlwU6S8i pic.twitter.com/89GwiLe2DF— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 30, 2023