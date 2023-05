Wielka tajemnica Agaty Dudy. Po studiach była kimś zupełnie innym! Kto by się spodziewał?!

Agata Duda - kariera zawodowa

Agata Duda wyszła za przyszłego prezydenta RP w 1994 roku, mając zaledwie 22 lata. Rok później na świat przyszła ich córka, Kinga Duda, która dziś fizycznie łudząco jest podobna do mamy. Młodzi małżonkowie byli zajęci nie tylko wychowywaniem dziecka i pielęgnowaniem miłości, lecz także budowaniem swoich karier zawodowych. Chyba każdy wie, że że żona Andrzeja Dudy przez lata pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w liceum. Okazuje się, że nie była to jej pierwsza praca. Na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czytamy enigmatyczną wzmiankę o tym, że Agata Duda po studiach początkowo zatrudniona była w prywatnej firmie. Nie sposób jednak dowiedzieć się, o jaką firmę chodzi. Co nieco zdradził Andrzej Duda. Z jego słów jasno wynika, że żona mogła zrobić dużą karierę.

Gdzie pracowała Agata Duda, zanim została nauczycielką? Andrzej Duda uchylił rąbka tajemnicy

Prezydent rąbka tajemnicy uchylił przed laty w TVN24 w programie "Tak jest". - Żona zaczęła karierę zawodową od pracy w polskiej filii zagranicznej firmy. Była w niej jedynym pracownikiem. To znana europejska firma - wyjawił Andrzej Duda. - Mówiłem jej, że to początek wielkiej kariery. Ale po roku pracy powiedziała, że chce iść do szkoły, nie odnajduje się w tej firmie, a nauczyciel ma profity, ma wolne wakacje, ferie - dodał. Zarówno Agata Duda, jak i jej mąż zdawali sobie przy tym sprawę, że nauczyciel nie zarobi kokosów. - Wiedzieliśmy, że te płace nauczycieli są relatywnie niskie. Ale mogliśmy sobie na to pozwolić, bo ja więcej zarabiałem. Zawsze mieliśmy świadomość, że ta płaca była niska. Aczkolwiek moja wypłata z uczelni była jeszcze niższa. Mogliśmy za to korzystać z profitów, które ma nauczyciel - podkreślił Andrzej Duda. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Agata Duda.

