Ekspertka od mowy ciała przyjrzała się Bidenowi i Zełenskiemu. Dostrzegła wyraźne sygnały

Spotkanie Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie. Moc symboli

Prezydenci Joe Biden i Wołodymyr Zełenski spotkali się w poniedziałek w Kijowie. Wyprawa Bidena na Ukrainę była trzymana w wielkiej tajemnicy i dopiero, gdy amerykański prezydent był na miejscu, ujawniono, że takie wydarzenie mam miejsce. Biden wygłosił też historyczne przemówienie, w którym podkreślił, że USA nie zostawi Ukrainy bez pomocy: - Wolność jest bezcenna i warta tego by toczyć o nią walkę. Skierujemy miliardy dolarów, żeby zapewnić funkcjonowanie ukraińskiego społeczeństwa. Poświęcenie Ukrainy jest ogromne - zapowiedział. Nagrania i zdjęcia ze spotkania Bidena i Zełenskiego obiegły światowe media. Gesty, które towarzyszyły spotkaniu odczytano bardzo symbolicznie, podobnie jak choćby strój prezydenta USA. Amerykański przywódca do Kijowa przybył w krawacie w niebieskie i żółte paski, co odczytano jako miły gest.

Na co wskazała mowa ciała prezydentów? Temu przypatrzyła się eksperta, Daria Domaradzka-Guzik, znana trenerka wystąpień publicznych i komunikacji. Domaradzka-Guzik przeanalizowała zachowanie polityków. Doszła do kilku istotnych wniosków, szczególnie jeśli chodzi o prezydenta Bidena: - Pochylenie postawy, uniesione kąciki ust, uśmiech, uścisk dłoni, objęcie, wsparcie gestem, skracanie dystansu, przytrzymanie za ramię, kontakt wzrokowy ➡️ to wyraźne sygnały serdeczności, szczerej radości ze spotkania, sympatii - oceniła eksperta. Zobaczcie niżej zdjęcia ze spotkania w Kijowie:

