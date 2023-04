Elżbieta Jaworowicz zabrała głos na temat Jolanty Kwaśniewskiej. Padły szczere słowa!

Niebawem do księgarń trafi książka "Pierwsza wśród dam. Jolanta Kwaśniewska", która jest poświęcona Jolancie Kwaśniewskiej. Autor Eryk Priebe postanowił porozmawiać z osobami, które znają byłą pierwszą damę, i na różnych etapach mieli okazję obserwować ją lub z nią współpracować. Wśród takich osób znalazła się też Elżbieta Jaworowicz, czyli wielka dama i legenda telewizji, która od lat prowadzi program "Sprawa dla reportera". Redaktorka doskonale wie, jak ważne są relacje z ludźmi i pomaganie innym. Właśnie angażowanie się Jolanty Kwaśniewskiej na rzecz potrzebujących najbardziej przemawia do Jaworowicz: - Zastanawiając się nad fenomenem Jolanty Kwaśniewskiej, dochodzę do przekonania, że zaufanie i sympatia, którą obdarzyli ją rodacy, polega na udanym połączeniu cech wrodzonych, genetycznych z urodą i wdziękiem. Nie bez znaczenia, a właściwie byćmoże podstawową cechą jest umiejętność wczuwania się w położenie słabszych. A to jest wrodzone, choć także wynikające z wykształcenia, oczytania i wrażliwości tej wspaniałej postaci - przyznaje w rozmowie z autorem książki "Pierwsza wśród dam. Jolanta Kwaśniewska" Jaworowicz.

Niezwykła cecha Jolanty Kwaśniewska. Poznała ją autorka "Sprawy dla reportera'

Jak dodaje: - Obserwowałam także sytuację spontanicznej i żywej reakcji na życiowe problemy osób i zbiorowości. Na przykład w czasie powodzi w Małopolsce – inicjatywa pomocy – niestrudzone przyjmowanie pokrzywdzonych na spotkaniach, wywiadach etc. Pani prezydentowa ma też wspaniałą pamięć do nazwisk, zapamiętywania historii rodzinnych – czym zjednuje sobie sympatię, a nawet uczucia wielu osób. Te cechy predestynują takie osoby do pełnienia historycznych funkcji i dają możliwość wpływania na losy świata - przyznała wprost Elżbieta Jaworowicz.

Mąż Jaworowicz współpracował z Kwaśniewskim

Przywołanie postaci Kwaśniewskiej i Jaworowicz to dobra okazja do tego, by wspomnieć o mężu Jaworowicz, który przed laty współpracował z Aleksandrem Kwaśniewskim, czyli o Eugeniuszu Mleczaku, którego postać opisaliśmy jakiś czas temu - KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ. - Od stycznia 2004 r. były rzecznik MON płk Eugeniusz Mleczak będzie w zespole doradców prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie będzie zajmował się obronnością - donosiła PAP w depeszy PAP z grudnia 2003 roku.

