Fałszywy ksiądz wszedł na mszę z Nawrockim w USA. W przeszłości groził, że wysadzi Biały Dom

Weronika Fakhriddinova
Grzegorz Zasępa
Teodor Lisowski
2025-09-22 19:28

Podczas uroczystej mszy w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy, doszło do zaskakującego incydentu. Na ołtarzu pojawił się mężczyzna ubrany w ornat, który, jak szybko ustalono, nie był duchownym. Został sprawnie wyprowadzony przez służby. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że był to prowokator znany już wcześniej amerykańskim organom ścigania. Mężczyzna był wcześniej aresztowany za grożenie, że wysadzi Biały Dom.

Wiemy kim jest fałszywy ksiądz, który wszedł na mszę z Nawrockim w USA

i

Autor: Archiwum prywatne
  • Podczas mszy w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown pojawił się mężczyzna przebrany w ornat
  • Szybko ustalono, że nie jest duchownym – został wyprowadzony przez księdza i przejęty przez służby
  • Bezpieczeństwu prezydenta Karola Nawrockiego nie groziło niebezpieczeństwo, uroczystości kontynuowano
  • Jak ustaliliśmy, podobny przypadek miał miejsce w 2013 r. Polak z Pensylwanii został aresztowany groźby wysadzenia Białego Domu
  • Tożsamość „fałszywego księdza” z Doylestown nie została oficjalnie potwierdzona przez amerykańskie służby

Incydent w „amerykańskiej Częstochowie”

Niedzielna msza w Doylestown, nazywanym duchową stolicą Polonii w USA, miała wyjątkowy wymiar. To właśnie tam para prezydencka rozpoczęła swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych, uczestnicząc w nabożeństwie i odsłonięciu tablicy poświęconej premierowi Janowi Olszewskiemu. Atmosfera uroczystości została jednak zakłócona. W trakcie liturgii do prezbiterium podszedł mężczyzna w szatach liturgicznych. Inny kapłan szybko zorientował się, że nie jest to duchowny i intruz został szybko wyprowadzony sprzed ołtarza. Następnie przejęły go odpowiednie służby.

Fałszywy ksiądz został wyprowadzony m.in. przez Tadeusza Antoniaka, naczelnego komendanta Stowarzyszenia Armii Polskiej w Ameryce. - Nie stawiał oporu, więc nie sądzę, by stanowił zagrożenie. Niewykluczone, że cierpi na zaburzenia psychiczne. W przeszłości był zatrzymany przed Białym Domem, gdzie groził zamachem bombowym - mówi "Super Expressowi" Antoniak.

Błyskawiczna reakcja ochrony

Według relacji świadków, cała sytuacja trwała zaledwie kilka chwil i nie zakłóciła przebiegu nabożeństwa. Wszystkie osoby wchodzące na teren sanktuarium były wcześniej dokładnie kontrolowane przez amerykańskie i polskie służby, a także musiały przejść przez bramki z wykrywaczami metalu. To sprawiło, że - jak podkreślają funkcjonariusze - bezpieczeństwo prezydenta Karola Nawrockiego ani przez moment nie było zagrożone.

Fałszywy ksiądz wtargnął na mszę z prezydentem! Skandal w „amerykańskiej Częstochowie”

Kim jest „fałszywy ksiądz”?

Do tej pory służby nie podały nazwiska mężczyzny wyprowadzonego ze świątyni w Doylestown. Lokalne media opisują go jako osobę znaną już wcześniej z ekscentrycznego zachowania, choć nigdy wcześniej nie pojawił się w stroju duchownego. Jak ustalili nasi dziennikarze, w przeszłości doszło do podobnego przypadku z udziałem Polaka w Pensylwanii. 

W tym kontekście przypominamy również inny, udokumentowany przypadek z USA, do którego dotarł "Super Express". Wiemy, że CBS Philadelphia podało w kwietniu 2013 roku, że 44-letni Krzysztof W. z Hazle Township w Pensylwanii został aresztowany po fałszywej groźbie bombowej przy Białym Domu. Jak informowała stacja, mężczyzna miał podejść do funkcjonariusza Secret Service i ostrzec, że w ciężarówce zaparkowanej nieopodal znajduje się bomba. Policja i agenci natychmiast otoczyli teren, zamknięto pobliskie ulice i stację metra, a pojazd został dokładnie sprawdzony.

Alarm okazał się fałszywy, a Krzysztof W. usłyszał zarzut „felony threats” i został zatrzymany do czasu rozprawy sądowej (CBS Philadelphia, 10 kwietnia 2013). W amerykańskim systemie prawnym „felony threats” oznacza poważne przestępstwo polegające na grożeniu użyciem przemocy, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

To znany policji prowokator! Wiemy kim jest fałszywy ksiądz, który wszedł na mszę z Nawrockim w USA

i

Autor: Archiwum prywatne
