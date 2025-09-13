Fenomenalny trik Kasi Tusk na początek jesieni! Można zapomnieć o płaszczach i kurtkach

Kasia Tusk zaprezentowała minimalistyczną stylizację z kremową marynarką, mom-fit jeansami, czarnymi balerinami i torebką, łącząc elegancję z wygodą.

Artykuł promuje trend noszenia marynarki zamiast płaszcza, szczególnie w cieplejsze jesienne dni, inspirując się stylem Kasi Tusk i francuskich influencerek.

Biała marynarka, zwłaszcza w odcieniu "pearl blanche", jest wszechstronnym elementem garderoby, który można łączyć zarówno z casualowymi jeansami, jak i bardziej formalnymi dodatkami.

Trend marynarki jako okrycia wierzchniego zyskuje popularność w modzie miejskiej, szczególnie w Paryżu i Kopenhadze, gdzie celebrytki i influencerki prezentują różnorodne stylizacje z jej użyciem.

Kasia Tusk w swojej stylizacji postawiła na minimalistyczną elegancję z nutą paryskiego szyku. Kremową marynarkę połączyła z mom-fit jeansami w odcieniu "mommy blues", klasycznymi czarnymi balerinami oraz prostą, czarną torebką z subtelną kwiatową aplikacją. Efekt?

Stylizacja, która zachwyca lekkością i funkcjonalnością, jednocześnie nawiązując do najnowszych trendów w modzie miejskiej. Biała marynarka, stanowiąca centralny punkt zestawu, pokazuje, że krótsze okrycia wierzchnie mogą z powodzeniem zastąpić płaszcz w cieplejsze, jesienne dni.

Trend noszenia marynarek zamiast płaszczy zyskuje coraz większe uznanie w świecie mody. Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego materiału – najlepiej grubszego, takiego jak wełna, z podszewką zapewniającą ochronę przed chłodem. Popularne są kroje oversize, które pozwalają na założenie pod spód cieplejszych warstw, takich jak swetry czy golfy. Styliści zalecają stosowanie marynarki jako okrycia wierzchniego w dniach, gdy temperatura nie spada poniżej 10 st. C.

Inspiracje od Kasi Tusk

Biała marynarka w odcieniu "pearl blanche" to ponadczasowy element garderoby, sprawdzający się zarówno w casualowych, jak i bardziej formalnych stylizacjach. Kasia Tusk udowadnia, że świetnie komponuje się z jeansami, ale francuskie influencerki pokazują, że równie dobrze wygląda w zestawieniu z kolorowymi dodatkami, takimi jak intensywnie barwne torebki czy apaszki. Kluczowym elementem jest odpowiedni krój – najlepiej klasyczny, ale lekko oversize, który pozwoli na łączenie marynarki z cieplejszymi warstwami. Jesienią warto zestawiać ją z golfem lub cienkim swetrem, co nada stylizacji praktycznego wymiaru, ponieważ marynarka stanie się wówczas wygodnym zamiennikiem płaszcza.

Trend z paryskich ulic

Nie tylko Kasia Tusk, ale także gwiazdy street style’u, takie jak Josefine H. J. czy Jeanne Damas, pokazują, że marynarka może z powodzeniem pełnić funkcję okrycia wierzchniego. Celebrytki łączą ją z garniturowymi spodniami, golfami, a nawet sneakersami, tworząc nonszalanckie, miejskie stylizacje. Trend ten, popularny w Paryżu, coraz częściej można zaobserwować także na ulicach Kopenhagi, gdzie dominują minimalistyczne, skandynawskie inspiracje.

Stylizacja Kasi Tusk to doskonały przykład na to, jak prostymi środkami można osiągnąć efektowny look. Wybór białej marynarki zamiast płaszcza to inspiracja dla wszystkich, którzy cenią sobie elegancję, ale nie chcą rezygnować z wygody. Jeśli szukasz sposobu na odświeżenie swojej jesiennej garderoby, to właśnie marynarka w stylu "quiet luxury" może być strzałem w dziesiątkę.

