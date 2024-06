Gorzkie słowa Lecha Wałęsy. Nie mógł już milczeć. Wprost mówi o kłopotach finansowych!

Od kiedy Donald Tusk został premierem może liczyć na wsparcie Lecha Wałęsy, który przy niemal każdej okazji podkreśla, jak ważne jest, by Tusk miał poparcie wśród ludzi. Legenda Solidarności nieraz już apelowała o to, by wspierać Tuska i jego ludzi. W czasie wiecu Tuska 4 czerwca były prezydent także się pojawił. Przyjechał specjalnie i zwrócił się do zebranych: - Los dał Polsce wielkiego polityka, polityka, który dociągnie Polskę do Europy i dlatego honorujcie jego drużynę, pomagajcie jego drużynie. On naprawdę wie, co robi i naprawdę poprowadzi nas, poprawi wszystkie mankamenty, które PiS spowodował. (...) Wspierajcie go, pomagajcie na osiem lat - po ośmiu latach sobie zróbcie co chcecie. On w ośmiu latach zdąży zrobić porządek w Polsce - prosił Wałęsa. Teraz, gdy jest już po wyborach były prezydent zabrał głos w sieci. Na Facebooku umieścił powyborczy komentarz. Nie brak w nim jednak gorzkich słów.

- Trudno tego woła wodzić jak sam nie chce chodzić! - zaczął dość ponuro Lech Wałęsa swój wpis. Po czym dodał: - Największa moja pomyłka, zobacz poniżej częściowy spis (chodzi o przekazane jako wota przez Wałęsę przed laty do Częstochowy część pamiątek, odznaczeń, przyp. red. ) Kiedy stałem na czele, byłem idealistą. Wszystko co otrzymywałem niezależnie od wartości oddawałem Wam, Polsce, nawet należną pensje [wypłatę]. Dlatego przegrywałem i dlatego dziś mam kłopoty finansowe - przyznał były prezydent. PO czym dodał, że gdyby wiedział, jak wiele osób popiera niewłaściwych kandydatów, to.. sam by postępował niewłaściwie: - Widząc dziś jak wielu popiera i wybiera złodziei malwersantów itp. miałbym większą szansę podobnie postępując. 😱 Lech Wałęsa.

