Po 13. latach wyszło na jaw, co Joanna Racewicz zrobiła z rzeczami męża Pawła. Nie każdy by się tak zachował

Agnieszka Gozdyra jest jedną z gwiazd polskiego dziennikarstwa. Ma wielu fanów, którzy śledzą jej karierę i chętnie oglądają programy, które prowadzi w telewizji. Niestety, będą osobą publiczną Gozdyra jest też narażona na krytykę i co gorsza na hejt. Przykre jest to, że właśnie on bardzo ją dotknął, a co więcej pojawiły się nawet groźby uszkodzenia jej ciała. O wszystkim Gozdyra powiadomiła jakiś czas temu. Wszystko zaczęło się od tego, że dziennikarka przekazała dalej informację o podpalonym punkcie szczepień przeciw COVID, takie zdarzenie miało miejsce rok temu. Pod podanym przez nią wpisem pojawił się okrutny i poważnie brzmiący komentarz: - "Uważaj Gozdyra chodzą słuchy, że będą wzorem AK golić łby namawiającym do szczepień takim szujom jak ty".

Agnieszka Gozdyra walczy z hejterem w sądzie. Zapowiada, że nie odpuści!

Gwiazda nie pozostawiła tego bez reakcji. Postanowiła nie czekać tylko zgłosić sprawę odpowiednim instytucjom: - Znalazłam go w mniej więcej pięć minut. Dostaję bardzo dużo obelg, na które nie reaguję. Jestem odporna na hejt i wyzwiska. Czym innym jednak są obelgi, a czym innym, groźby uszkodzenia ciała, po których czuję się zagrożona. W obliczu takich gróźb nie można milczeć - opowiadała później w Wirtualnych Mediach. Sprawa trafiła do sądu. Teraz Gozdyra powiadomiła o drugim już wyroku w sprawie:

Pół roku prac społecznych, przeprosiny, publikacja wyroku na stronach internetowych sądu. To wyrok dla Macieja R., który groził mi ogoleniem głowy za publikację informacji o podpaleniu punktu szczepień. Decyzja jest nieprawomocna, ale to już drugi wyrok, jaki zapadł w tej sprawie.Maciej R. odwołał się bowiem od wyroku nakazowego w tej sprawie, ale sąd rejonowy także nie miał wątpliwości. Ten pan może się oczywiście odwołać do sądu wyższej instancji. Ale nie odpuszczę. Nie odpuszczę hejterom i nienawistnikom, którzy nie odróżniają krytyki od gróźb, a nienawiść nazywają poglądami - zapowiedziała dziennikarka.

Na szczęście do walki o siebie z hejterem Gozdyra może nabrać sił w czasie urlopu. Po tym jak udostępniła wiadomość o tym, jak wygląda sytuacja z hejterem przekazała, że chwilę znika z telewizji, bo wybiera się na zasłużony odpoczynek: - Urlop start, Twitter off, widzimy się 24 kwietnia. Kolejny tydzień #debatadnia z redaktorem @GrzegorzKepka ✌ Miejcie się dobrze 😊 - przekazała dziennikarka.

CZYTAJ: Pierwsze spotkanie z Cejrowskim na lata zapadło w pamięć Agnieszce Gozdyrze! Nie było miło [KULISY]

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK KIEDYŚ WYGLĄDAŁA AGNIESZKA GOZDYRA, ZNAJDZIECIE TEŻ QUIZ O POLITYKACH Z LAT 90. - DLA FANÓW TAMTYCH LAT!

Quiz. Pamiętasz lata 90.? To bez problemu rozpoznasz tych polityków! Pytanie 1 z 15 Rozpoznajesz polityka? Na zdjęciu jest: Krzysztof Janik Marian Krzaklewski Włodzimierz Cimoszewicz Dalej