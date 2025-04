Historia poznania Kosiniaka-Kamysza i jego żony Pauliny. Zaskakujące, gdzie spotkali się pierwszy raz!

Oświadczył mi się, patrząc na to z boku, chyba zupełnie zwyczajnie, ale dla mnie, dla nas, to było zupełnie wyjątkowe. (...) Dla nas obojga to był bardzo intensywny czas w pracy, tuż przed Wigilią. Każda wspólna chwila była na wagę złota. Kiedy ma się dla siebie tak niewiele czasu, docenia się drobne rzeczy