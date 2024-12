i Autor: PAP/Tomasz Gzell "To jedyny nowotwór, na który jest szczepionka". Rusza akcja w szkołach

Doświadczona przed kamerą

Imieniny Barbary Nowackiej! Zaczynała w "5-10-15", a dziś walczy o edukację

Barbara Nowacka – od dziecięcej gwiazdy telewizji w „5-10-15” do ministry edukacji, która dziś kształtuje przyszłość polskich uczniów. W dniu jej imienin przypominamy niezwykłą drogę, którą przeszła. Od młodzieńczej energii na ekranie do politycznej determinacji, by zmieniać szkoły na lepsze. Czy jej młodzieńcze doświadczenia pomagają jej dziś w pracy na rzecz młodych?