Jak Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy obchodzą Wielkanoc? Była pierwsza dama zdradziła szczegóły

Sara Osiecka
2026-04-05 5:00

Wielkanoc to dla rodziny Kwaśniewskich czas szczególny, łączący głębokie tradycje z osobistymi wspomnieniami i momentami zadumy. Jak podkreśla Jolanta Kwaśniewska, celebrowanie tych chwil w gronie najbliższych jest niezwykle ważne, a refleksja stanowi nieodłączny element świątecznego okresu.

  • Wielkanoc w rodzinie Kwaśniewskich to czas celebrowania głębokich tradycji, takich jak święcenie koszyczka, dzielenie się jajkiem oraz spożywanie tradycyjnych potraw, zwłaszcza żurku z jajkiem i białą kiełbasą.
  • Świąteczne przygotowania to okazja do wspólnego spędzania czasu w kuchni, w które aktywnie angażuje się cała rodzina, w tym Aleksander Kwaśniewski, który jest "bardzo pomocny w kuchni".
  • Rodzinne zgromadzenia, w tym wspólne gotowanie z córką Olą i wnuczkami, są dla Jolanty Kwaśniewskiej ważne dla umacniania więzi rodzinnych, mimo że obecnie rzadziej mają okazję spotkać się w tak dużym gronie.

Serce świątecznego stołu w domu Kwaśniewskich biją tradycyjne potrawy, bez których święta nie byłyby kompletne.

- W każdym domu żurek czy barszcz biały to jest podstawowa potrawa. Bez żurku z jajkiem i białą kiełbasą nie wyobrażam sobie tych świąt – zaznaczyła Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z RMF FM w 2025 roku, podkreślając wagę kulinarnych rytuałów.

Przygotowania do Wielkanocy w rodzinie Kwaśniewskich przebiegają w sposób typowy dla większości polskich domów.

- Przygotowujemy się do świąt w taki najbardziej tradycyjny sposób, jak większość Polaków. Święcenie koszyczka, przygotowywanie potraw, dzielenie się jajkiem – to stałe elementy tych dni – mówiła, ukazując przywiązanie do utrwalonych zwyczajów.

Mocne słowa Jolanty Kwaśniewskiej o kościele. Nie gryzła się w język!

Świąteczne przygotowania to również okazja do wspólnego spędzania czasu w kuchni, w które aktywnie angażuje się cała rodzina. Jolanta Kwaśniewska z dumą opowiada o pomocy męża, byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

- Mąż jest bardzo pomocny w kuchni. To wielka ulga dla każdej gospodyni, kiedy jest taki pomocnik – wyznała była pierwsza dama, podkreślając wartość wspólnych chwil.

Rodzinne zgromadzenia

Wspólne gotowanie stało się również tradycją w kontekście innych członków rodziny.

- Jesteśmy silne genami kobiecymi, więc razem z moją Oleńką, Asią i Moniką, siadałyśmy i kroiłyśmy. Teraz rzadko mamy okazję spotkać się w takim dużym gronie rodzinnym. Wtedy często mój mąż dołącza do mnie i razem siekamy tę sałatkę – dodała Jolanta Kwaśniewska, obrazując, jak rodzinne zgromadzenia wokół stołu kuchennego umacniają więzi.

Wielkanoc w rodzinie Kwaśniewskich to zatem harmonijne połączenie tradycji, osobistych refleksji i radości ze wspólnego spędzania czasu, gdzie każdy członek rodziny odgrywa swoją rolę w tworzeniu niezapomnianej atmosfery.

