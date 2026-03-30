Jak łatwo odświeżyć dom na wiosnę? proste triki Kasi Tusk sprawdzą się u każdej pani domu!

Kasia Tusk ozdabia swój dom na każda porę roku tak, by atmosfera zawsze pasowała. Zawsze wybiera delikatne i eleganckie akcenty, które nadają wnętrzom przytulnego uroku. Jej posty często udowadniają, że nie potrzeba wiele, by zmienić charakter swoich czterech kątów. Tym razem na swoim blogu zaprezentowała triki, które idealnie odświeżą dom na wiosnę. Idealnie się sprawdzą zwłaszcza na Wielkanoc!

Triki Kasi Tusk

Jak w swoim wpisie na blogu Make Life Easier, wiosną często czuje potrzebę, by zmienić coś w wystroju. Choć nie ma już sił na przeprowadzenie remontu, stara się zająć najbardziej irytującymi lub nielubianymi fragmentami przestrzeni. Jak się okazuje, nie trzeba dużo. Wystarczy na przykład zmienić zasłony czy firanki.

- Zazdrostki okazały się jednym z takich rozwiązań. Krótkie firanki montowane w połowie okna – coś między nostalgicznym detalem prosto z angielskiej wsi a całkiem praktycznym sposobem na dopuszczenie światła, zapewnienie prywatności i odcięcie się od widoku, który naprawdę nie wymagał ekspozycji. Bez wiercenia, cekolowania i szlifowania - napisała.

Innym łatwym trikiem, jaki zaprezentowała Kasia Tusk, jest zmiana na pościeli na taką z kwiatowym motywem. Warto zmienić poszewki nie tylko w sypialni, ale także w salonie jeśli są tam poduszki, kapy lub narzuty. Kwiaty sprawdzą się nie tylko na poszewkach, ale także na ubraniach.

- Szarości ustępują miejsca zieleni. Pojawia się potrzeba światła, lekkości, czegoś żywego. Kwiaty wracają – nie dlatego, że są odkrywcze, tylko dlatego, że są nieuniknione. Nawet najwięksi kreatorzy dostrzegają ich moc - czytamy na blogu.

Choć córka premiera nie wspomina o tym na swoim blogu, w jej postach wyraźnie widać, że zawsze dba, by w domu były obecne sezonowe żywe kwiaty: czy to bukiet z tulipanów czy doniczki z hiacyntami. Nie tylko ozdobią wielkanocny stół, ale też napełnią pomieszczenie pięknym zapachem. To proste metody, które w łatwy i szybki sposób odświeżą wnętrze, które sprawdzą się w niemal każdym domostwie!

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Kasia Tusk:

22

Sonda Lubisz Kasię Tusk? Tak Nie Trudno powiedzieć