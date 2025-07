Jaki narzucił sweterek na ramiona i zabrał rodzinę na zamek

Patryk Jaki, który udał się na wycieczkę z żoną i dziećmi, z entuzjazmem opisuje w Instagramie średniowieczne mury obronne Szydłowa, będące dziełem Kazimierza Wielkiego. Podkreśla, że zamek w tym miasteczku był ważnym miejscem dla królów Polski, w tym Władysława Jagiełły, który odwiedzał go aż 17 razy, m.in. przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 roku. Szczególną uwagę europoseł poświęca sali rycerskiej, którą, cytując badania Tomasza Olszackiego, określa jako „praktycznie jedyną integralnie zachowaną średniowieczną rezydencję królów polskich”. Zachwyca się kamieniarką okienną sali tronowej, porównując ją do detali architektonicznych zamku Karlštejn w Czechach czy pałacu papieskiego w Awinionie.

W granicach Szydłowa znajdziecie średnioroczne kościoły, dobrze zachowaną synagogę i oczywiście…Śliwki, z których słynie miasto i gmina.

- Gołym okiem widać, że miasto i jego historia ma ogromny niewykorzystany potencjał i sam samorząd nie jest w stanie go dźwignąć. Widziałem w wielu miejscach świata pięknie zrobione i odrestaurowane obiekty z XIX wieku, które ściągają ludzi z całego świata. A tu mamy perełkę z XIV wieku i dobrym podsumowaniem niech będzie ostatnie zdjęcie z galerii średniowiecznego muru a w jego tle… fotowoltaika - relacjonuje wycieczkę europoseł PiS.

Wakacje to dla Jakiego okazja do odkrywania takich miejsc z rodziną. Szydłów oferuje nie tylko zamek, ale też średniowieczne kościoły, dobrze zachowaną synagogę i słynne śliwki, z których słynie region. Europoseł zauważa jednak, że potencjał takich miejsc jak Szydłów pozostaje niewykorzystany. Wskazuje na brak odpowiedniego wsparcia dla lokalnego samorządu, które pozwoliłoby w pełni wyeksponować te skarby. Kontrast między historycznymi murami a współczesnymi elementami, jak panele fotowoltaiczne, dodatkowo podkreśla potrzebę inwestycji w takie miejsca.

Relacja Jakiego to nie tylko opis wycieczki, ale też zachęta do poznawania mniej znanych zakątków Polski. Europoseł pokazuje, że wakacje mogą być okazją do łączenia wypoczynku z edukacją i patriotyzmem lokalnym. Jego wpis kończy się życzeniem „dobrego weekendu w pięknej Polsce”, co jest zaproszeniem dla wszystkich do odkrywania uroków ojczyzny.

