Jakie są kompetencje językowe Karola Nawrockiego? Człowiek prezydenta nie ukrywa

Prezydent Karol Nawrocki wkrótce spotka się z Donaldem Trumpem w USA, a już teraz będzie miał okazję rozmawiać z premierem Kanady, Markiem Carneyem.

W związku z tymi spotkaniami, minister Marcin Przydacz został zapytany o kompetencje językowe prezydenta.

Karol Nawrocki posługuje się językiem angielskim, co potwierdził jego minister, a także sam prezydnet.

Sprawdź, czy prezydent Nawrocki posługuje się innymi językami i jak to wpływa na jego międzynarodowe relacje.

W czasie rozmowy na antenie TVN 24 pojawił się temat zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w USA. Jak wiadomo polski prezydent wybiera się do Stanów Zjednoczonych na początku września, znany jest dokładny termin spotkania Nawrockiego z Donaldem Trumpem, to 3 września. Gościem Konrada Piaseckiego w TVN 24 był minister Marcin Przydacz.

Prowadzący program "Rozmowa Piaseckiego" wspomniał, że w relacjach z innymi przywódcami być może prezydent Nawrocki "nie czuje się doświadczonym prezydentem, a jego kompetencji językowych jeszcze nie znamy". Tu Przydacz wprost odpowiedział:

- Zapewniam, że (kompetencje językowe, przyp. red.) są bardzo dobre. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przypomniał, że Karol Nawrocki będzie też rozmawiał w najbliższym czasie choćby z premierem Kanady i rozmowa ta będzie prowadzona bez udziału tłumacza. Przypomnijmy, że do spotkania z premierem Kanady, Markiem Carneyem, dojdzie w poniedziałek (25 sierpnia) godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim.

Jakie języki obce zna Karol Nawrocki?

Pytania o to, jakie języki zna Karol Nawrocki, pojawiły się już wcześniej. Już jesienią zeszłego roku, Nawrocki był pytany o umiejętności językowe. Odparł wtedy, goszcząc na konferencji we Włoszczowej:

Ja wiele spraw w języku angielskim dla Polski już załatwiłem. Przez ostatnie lata te relacje prowadziłem jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, więc oczywiście operuję językiem angielskim. Natomiast nie mogę pochwalić się sprawną znajomością języka hiszpańskiego, ale w Argentynie czy Meksyku odczytywałem referaty o polskiej historii - mówił.

Ówczesny szef IPN wspomniał wtedy także o języku hiszpańskim. Czy go zna? Karol Nawrocki od razu rozwiał wtedy wszelkie wątpliwości: - Natomiast nie mogę pochwalić się sprawną znajomością języka hiszpańskiego, ale w Argentynie czy Meksyku odczytywałem referaty o polskiej historii.

