Jakim mężem prywatnie jest Karol Nawrocki? Odpowiedź kryje jego znak zodiaku

Karol Nawrocki urodził się 3 marca więc jest zodiakalną Rybą. Od lat jest mężem Marty, z którą wychowuje troje dzieci. Oboje łączy pasja do sportu - on zajmował się boksem, ona baletem i fitnessem. Jakim jednak mężem jest kandydat na prezydenta?

Co o Karolu Nawrockim mówi jego znak zodiaku?

Ryby uchodzą za najwrażliwszy ze znaków zodiaku, a najważniejsza dla nich jest rodzina. Są gotowe do poświęceń, a swoje potrzeby często stawiają na ostatnim miejscu. Choć początkowo bywają nieśmiałe i skryte, kiedy w końcu zdecydują się otworzyć, są bardzo lojalne. Uwielbiają pomagać, co sprawia im ogromną przyjemność. Kiedy się zakochają, to na zabój!

O tych wszystkich cechach doskonale świadczy jego związek z żoną Martą. Od lat są razem, a Karol Nawrocki pokochał jej syna, którego urodziła w wieku 17 lat, jak własne dziecko. Jak mówił podczas spotkania z mieszkańcami Bielska-Białej, bardzo go kocha i nie wyobraża sobie życia bez Daniela.

Ryby jako mężowie starają się traktować swoje ukochane jak księżniczki i dbają, by niczego im nie brakowało, cechuje je także wierność. Nie interesują ich przelotne flirty - poza swoimi wybrankami nie widzą świata!

Wadą zodiakalnych Ryb jest jednak skłonność do bujania w obłokach, łatwowierność i naiwność, przez co często mogą wpadać w tarapaty. Łatwo je zranić, nawet nieumyślnie. Ważne, by ich partner potrafił udzielić im wsparcia i twardo stąpać po ziemi, by hamować niektóre ze spontanicznych pomysłów Ryb. Warto także wykazać się cierpliwością, bowiem uczuciowe i twórcze Ryby mogą czasem wydawać się nieznośne czy narwane.

Żona Karola Nawrockiego to prawdziwa szczęściara! Taki mąż to skarb. Dodatkowo łączy ich zainteresowanie sportem, co stanowi dodatkowy atut w ich związku. Na pewno stanowią idealny duet!

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego z żoną Martą:

