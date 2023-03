Jerzy Kryszak jednym zdaniem skasował Agatę Dudę! Przesada?

Jerzy Kryszak zdobył szerokie grono fanów dzięki swoim ostrym parodiom i programem „Polskie ZOO”. Obecnie wciąż występuje przed publicznością, wyśmiewając obecny obóz władzy, jak i opozycję. Pojawił się także w programie u Kuby Wojewódzkiego w TVN, gdzie dziennikarz wymienił najwybitniejszych polityków parodiowanych przez Jerzego Kryszaka. Nie oszczędzał nawet pierwszych dam. Zaintrygowany prowadzący zapytał wówczas, czemu satyryk nigdy nie zdecydował się sparodiować Agaty Dudy. To wystarczyło, by Jerzy Kryszak jednym zdaniem zażartował z żony prezydenta. - Wychodzisz, nic nie mówisz i wtedy jest Agata Duda – powiedział, pijąc do zarzutów niektórych osób, jakoby Agata Duda za mało się udzieliła publicznie. Dla innych jednak takie stanowisko to przesada, doceniają bowiem przede wszystkim działalność charytatywną pierwszej damy. Czy żart Jerzego Kryszaka był przesadzony? Znając jego cięty humor, trudno spodziewać się łagodnych przytyków.

