31. finał WOŚP. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie walczyć z sepsą

Jerzy Owsiak to jedna z najbardziej znanych osób w Polsce. Dla wielu jest autorytetem godnym naśladowania, szczególnie jeśli chodzi o działalność charytatywną. Od ponad 30 lat Owsiak tworzy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która każdego roku organizuje wielką imprezę w całej Polsce, czyli finał WOŚP. To wtedy odbywają się koncerty oraz zbiórki na konkretne cele. Tegoroczny finał WOŚP, czyli 31. finał jest poświęcony walce z sepsą, hasłem WOŚP jest w finale 2023: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". Akcja zbliża się wielkimi krokami, dlatego nie dziwi, że Jerzy Owsiak ma pełne ręce roboty. Jednak w całym tym zamieszaniu nie uchodzą jego uwadze krzywdzące słowa pod adresem jego samego, czy też WOŚP. Czasem Owsiak wprost nie wytrzymuje i musi podzielić się ze swoimi sympatykami tym, co o spotyka i dotyka. Tak zrobił kilka dni temu. Na Facebooku Owsiak opublikował wiadomość, którą znalazł w sieci, a która dotyczyć miała waśnie działalności Wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to komentarz pewnej kobiety, a brzmiał tak: - Łachudra pozbawiony godności i uczciwości. Oszust na dużą skalę.

Owsiak przerwał milczenie! Nie mógł znieść paskudnych słów

Owsiak postanowił skomentować te słowa i napisał: - To taka wiadomość na Trzech Króli Znalazłem to w Internecie. Jeśli coś Pani zrobiłem, to przepraszam, ale chyba się nie spotkaliśmy - wyznał Owsiak. I nawiązując do zdjęcia, które było przy komentarzu, czyli zdjęcia pani z papierosem dodał: - Ale chciałbym przypomnieć, że gramy także dla Pani, bo jeśli się coś stanie, a z tym papierosem może być słabo, to w szpitalach, także na oddziałach dla dorosłych, są nasze łóżka, pompy infuzyjne, kardiomonitory… I oby wtedy wszystko zadziałało i poczuła Pani wsparcie naszego serduszka. Życzę Pani, aby nie musiała z tego korzystać, ale gdyby trzeba było pomóc, to pomoc będzie skuteczna. Proszę sobie włączyć nagranie naszych przyjaciół z Raz Dwa Trzy „Nie pal, nie pal, nie pal papierosów”. W zdrowym ciele zdrowy duch.

