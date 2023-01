Jak informowaliśmy we wtorek, wdowa po Jerzym Urbanie (+89 l.), Małgorzata Daniszewska, wystawiła na tegoroczną licytację WOŚP kolekcję fajek zmarłego męża. - Wszystkie były często używane, zadbane i trzymane blisko - pan Jerzy lubił celebrować palenie fajki, traktował to bardzo uroczyście. Były one jego bardzo charakterystycznym znakiem rozpoznawczym. W skład zestawu wchodzi 36 fajek z trzema stojakami. Fundacja serdecznie dziękuje za ofiarowane przedmioty. Tradycyjnie, do każdej wystawianej przez nas aukcji, dołączony będzie certyfikat - czytamy na stronie aukcji.

Inną drogą postanowiła pójść znana z TVN Agata Adamek. Dziennikarka na swoim Instagramie napisała: - Kto wskoczy do przerębla??? Kto podbije aukcję?? Morsowanie ze mną na aukcji WOŚP! Do wpisu dodała również nagranie, na którym morsuje, pokazując, że nie jest w tej kwestii amatorką. - Nasze serca na pewno pozostaną gorące, bo przecież biją dla WOŚP - dodała na nagraniu. Zwycięzca aukcji będzie zatem mógł porozmawiać sobie na dowolny temat (niekoniecznie polityczny) z dziennikarką w przeręblu!

Kim jest Agata Adamek? Wiek, kariera, współpraca z TVN24

Agata Adamek ma 43 lata. Urodziła się w 1979 roku. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze współpracowała m.in. z Radiem VOX, Polską Agencją Prasową i “Rzeczpospolitą”. W TVN24 pracuje od 2004 roku. Była tam reporterką, a później została współprowadzącą programu “Jeden na jeden”.

